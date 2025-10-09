Spór wokół modernizacji Parku Bródnowskiego Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa

Park Żerański o powierzchni 13 hektarów położony jest na zachodnim brzegu Kanału Żerańskiego, wzdłuż ul. Modlińskiej i ul. Płochocińskiej. Wcześniej pełnił funkcję poprzemysłową i był zdegradowany, teraz został przekształcony w teren rekreacyjny i wypoczynkowy.

- Oprócz swojej dotychczasowej funkcji przyrodniczej teren ten pełni obecnie funkcje: parkową, rekreacyjną i sportową. Zależało nam, by zachować i wprowadzić tu nowe nisze ekologiczne. Posadziliśmy m.in. ok. 500 drzew rodzimych gatunków oraz ponad 36 tys. bylin. Na powierzchni ponad 44 tys. mkw. pojawiły się łąki i murawy, a na kolejnych 7 tys. metrów kwadratowych - trawniki – podała koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Burmistrz Białołęki Anna Majchrzak zaznaczyła, że jest to największy park na terenie dzielnicy, a w dodatku znajduje się w jednym z najbardziej urokliwych miejsc na Białołęce. - 13 hektarów postindustrialnej, zaniedbanej przestrzeni, o dużej wartości przyrodniczej, zostało zwrócone mieszkańcom – dodała.

Alejki spacerowe, pomosty i wiaty piknikowe

Park został wzbogacony o nowe nasadzenia, zachowano natomiast naturalne rumowiska w północnej części, które tworzą ostoję przyrody i stanowią schronienie dla drobnych zwierząt, w tym płazów i małych ssaków. W parku posadzonych zostało m.in. ok. 500 drzew, ponad 36 tys. bylin.

Poza nowymi, różnorodnymi terenami zieleni, będzie można skorzystać również tu z pomostów, ścieżek rowerowych czy parku linowego.

Odwiedzający nowy park będą mogli spacerować alejkami, bulwarem nad kanałem, skorzystać z pomostów czy wiat piknikowych. W parku wykorzystane zostały znajdujące się na miejscu techniczne elementy zagospodarowania terenu, np. polery (słupy cumownicze) i remontowane pomosty przeładunkowe.

Najmłodszych z pewnością ucieszy park linowy i plac zabaw. Nie zabraknie miejsc wypoczynku – zamontowanych zostanie ponad 100 ławek i siedzisk, pojawią się również wiaty i podesty.

W przyszłym roku planowane jest otwarcie pawilonu z funkcją gastronomiczną i ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym, a także wodnego placu zabaw dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego.

W sobotę o godz. 12 w parku odbędzie się piknik dla mieszkańców łączący atrakcje na lądzie i na wodzie.

