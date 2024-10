- Jechałem po kolegę na lotnisko, aby go odebrać. Na wysokości zjazdu Gdańsk-Lipce zobaczyłem przed sobą rozbłysk, bardzo jasny. Prawdopodobnie to był wybuch któregoś z pojazdów, który tam się palił, na miejscu zdarzenia - mówił przed kamerą TVN24 Rafał Dybowski o wydarzeniach, do których doszło w piątek wieczorem na S7 koło Gdańska.