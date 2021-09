Zatrzymano podejrzanych o pobicie czarnoskórego piłkarza w Poznaniu. Niewykluczone, że zarzuty usłyszy też zawodnik

Piłkarz został zabrany karetką do szpitala. W niedzielę rozmawiał z nim tam jeden z policjantów. Z relacji poszkodowanego zawodnika wynika, że przebywał w klubie muzycznym przy ulicy Paderewskiego w Poznaniu, gdzie został kilkakrotnie uderzony przez dwóch mężczyzn. Ochroniarze lokalu wyprosili agresorów i sportowca na zewnątrz. Wtedy do napastników - według relacji pokrzywdzonego - miały dołączyć kolejne osoby i dotkliwie go pobić.

Zatrzymani po kilku dniach

Cała trójka została zatrzymana przez kryminalnych z poznańskiego Starego Rynku w czwartek. - Wszyscy to mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 20 i 21 lat. Mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty pobicia i uszkodzenia ciała, a decyzją prokuratora otrzymali środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego - podaje Mróz.

To jednak nie koniec tej historii. Policjanci zajmują się teraz zachowaniem pokrzywdzonego. Policja nie informuje co nagannego konkretnie miał zrobić piłkarz, jednak nie wyklucza, że wkrótce i on może usłyszeć zarzuty. - Policjanci dotarli do zapisu z kamer monitoringu z którego wynika, że przebieg zdarzenia różni się od dotychczas opisywanego przez pokrzywdzonego. Postępowanie dotyczy uszkodzenia ciała. Teraz śledczy zajmą się wyjaśnieniem jego udziału i roli w tym zajściu - tłumaczy Mróz.