Pożar składowiska śmieci. Strażak zasłabł podczas akcji gaśniczej

W Polsce głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się w niedzielę o godzinie 7. Aby w wyborach oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania. Do zakończenia głosowania do godziny 21 trwa cisza wyborcza.