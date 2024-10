Zakaz kar fizycznych wobec dzieci obowiązuje od lat. "Jedna trzecia Polaków wciąż o tym nie wie"

czytaj dalej

- Trzeba mieć na uwadze, że są to żołnierze o bardzo wysokim morale, bardzo wysokiej sprawności fizycznej. Są przyzwyczajeni do wysokiego poziomu okrucieństwa i nieprzypadkowo dochodzą nas słuchy, że ich rozmieszczenie ma miejsce głównie w obwodzie kurskim - mówił w "Kropce nad i" szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Odniósł się do wysłania przez północnokoreański reżim żołnierzy do Rosji.