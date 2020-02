Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła sztab wyborczy

"Ten sztab gwarantuje sukces"

W sztabie znajdą się również europosłanka Elżbieta Łukacijewska, posłanki i posłowie: Aleksandra Gajewska, która ma odpowiadać za kontakt z ludźmi młodymi, Monika Wielichowska, która organizuje spotkania kandydatki z wyborcami, Tomasz Siemoniak, który będzie odpowiadać za kwestie bezpieczeństwa, Jacek Protas, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dyrektorem operacyjnym sztabu, jak to określił Budka, ma być Michał Gramatyka. "To jest osoba, która to wszystko zepnie" - zaznaczył Budka. - Są to osoby doskonale państwu znane, profesjonaliści w tym, co robią, są eurodeputowanymi, parlamentarzystami, samorządowcami. Przede wszystkim są ludźmi, którzy wspólnie będą pracować na sukces wyborczy - mówił Budka. - Jestem przekonany, że ten sztab gwarantuje sukces naszej kandydatce - podkreślił, dodając, że do sztabu będą dołączać kolejne osoby, które "wiedzą, jak prowadzić kampanię". - Jestem przekonany, że w Pałacu Prezydenckim już w tym roku zasiądzie silny kandydat, silna osobowość, osoba kompetentna, osoba ciepła, potrafiąca rozmawiać z Polkami i z Polakami, nie bojąca się trudnych, odpowiedzialnych, ale i samodzielnych decyzji - mówił Budka. - Dziękuję wszystkim, że chcą być w tym zespole, który poprowadzi mnie do wyborów i do zwycięstwa. Głęboko w to wierzę - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że trzonem jej zespołu będą "Polacy w małych i większych miejscowościach".