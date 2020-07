"Głuche państwo PiS" i przerwana dyskusja na komisji. Wniosek w sprawie Ziobry z negatywną opinią

Wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry został we wtorek w nocy negatywnie zaopiniowany przez sejmową komisję sprawiedliwości. Minister podkreślał, że pracę prokuratury dobrze oceniają same sądy. Z kolei zdaniem posłów Koalicji Obywatelskiej państwo jest "głuche na afery ludzi związanych z władzą".

- Jeśli mamy sprawy, które pani podnosi: maseczek czy respiratorów, to przecież to jest sprawa dopiero co zaistniała, od razu wszczęliśmy śledztwo, doszło do licznych przeszukań, są powołani liczni biegli, odzyskujemy dane z zabezpieczonych nośników, zabezpieczyliśmy pieniądze. Żeby prokuratura tak działa w sprawie Amber Gold - odpowiedział na ten zarzut szef Zbigniew Ziobro.