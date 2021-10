Szymon Hołownia do Kaczyńskiego: Ruchu Polska 2050 powinien pan się obawiać bardziej niż PO

W jednym z wywiadów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział między innymi, że "jeśli można sobie wyobrazić jakieś jeszcze gorsze siły niż te, które stoją za Platformą, to są to te, które stoją za Szymonem Hołownią".

- My nie będziemy z panem rozmawiać oraz z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, których szanujemy i do których często się zwracamy, o tym, czy na Wiejskiej rezyduje Sauron próbujący wykończyć Rzeczpospolitą, a na Nowogrodzkiej szlachetny Hobbit, który będzie stawiał mu czoła - powiedział Hołownia.

Hołownia pyta o pieniądze z Gazpromu i handlu uprawnieniami do emisji CO2

- My będziemy pana pytać w zupełnie innym kluczu: będziemy pana pytać o Polaków i o to, gdzie są ich pieniądze - wyjaśnił. - Gdzie są nasze pieniądze, panie Kaczyński? - zapytał. - Gdzie jest na przykład sześć miliardów złotych, które Gazprom zapłacił PGNiG? – dodał lider Ruchu Polska 2050.

Szymon Hołownia podkreślał w środę, że są to pieniądze, które Polacy nadmiarowo zapłacili operatorom w swych rachunkach za gaz. Pytał także o około 24 miliardy złotych, które rząd otrzyma w tym roku z handlu uprawnieniami do emisji, a także o podatki i opłaty, które wpływają na ceny benzyny.

Hołownia prezentuje pięć propozycji rozwiązań dla Polaków

- Po pierwsze, jeżeli 24 miliardy złotych mamy otrzymać w tym roku z handlu emisjami, umówmy się, że nie przeżeramy tego, nie puszczamy tego do ogólnego budżetowego worka, tylko połowę tych pieniędzy przeznaczamy na dopłaty do rosnących rachunków za energię dla obywateli - zaproponował. - A kolejne 12 miliardów złotych inwestujemy w budowę odnawialnych źródeł energii - dodał.

- Po drugie, te sześć miliardów złotych, które zostały wypłacone na konto PGNiG i z którymi nie wiemy co się stało, powinny już dzisiaj pracować jako dopłaty, jako rekompensata odejmowana od rachunków gazowych Polaków - wskazywał Hołownia. Trzecia propozycja dotyczyła obniżki podatku VAT do 20 i do 7 procent.

Czwarte rozwiązanie odnosiło się do Polskiego Ładu. - Polski Ład powinien zostać zawieszony na co najmniej rok, bo jest narzędziem, które będzie skutkowało kolejnym impulsem inflacyjnym - ocenił. - Po piąte, to czas, żeby zawiesić opłatę emisyjną, te dwa miliardy złotych, które rocznie wpływają do budżetu - powiedział.