"Jakim prawem on ma decydować o kobietach, jakim prawem?". Kolejny dzień protestu, tysiące ludzi na ulicach

Nie zgadzamy się na to, co się dzieje w naszym kraju. Chcemy wesprzeć tę nadzieję naszą, czyli młodych ludzi - mówiła w rozmowie z TVN24 jedna z protestujących kobiet. To jest również nasza sprawa. To, co się teraz dzieje, można sprowadzić do jednego wielkiego hasła "wolność" - dodała. Środa to dzień strajku kobiet oraz siódmy dzień ogólnopolskich protestów przeciwko decyzji Trybunału Przyłębskiej, który uznał za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z miast w całym kraju.