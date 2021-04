Tuleya po decyzji Izby Dyscyplinarnej: wygraliśmy małą bitwę, ale wojna w obronie praworządności trwa

Walczymy do końca - mówił w czwartek wieczorem sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya. W ten sposób skomentował decyzję nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej, która nie wydała zgody na doprowadzenie go siłą na przesłuchanie w prokuraturze.

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna SN nie wyraziła w czwartek zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury warszawskiego sędziego Igora Tuleyi w celu postawienia mu zarzutów dotyczących ujawnienia tajemnicy ze śledztwa. Orzeczenie to jest nieprawomocne.

Tuleya: wygraliśmy małą bitwę, ale wojna trwa

- Pamiętajmy, że kiedy był uchylany immunitet, to też w pierwszej instancji Izba Dyscyplinarna nie uchyliła go i na skutek zażalenia prokuratury w drugiej instancji już ten immunitet uchyliła - przypomniał sędzia Tuleya. - Ciekawe, jakie jest uzasadnienie postanowienia - dodał.

Podziękował za wsparcie w imieniu swoim i "wszystkich sędziów". - To wszystko tak naprawdę dzięki państwu. Prawnicy, sędziowie bez wsparcia obywateli nic by nie zrobili - oznajmił, zwracając się do zgromadzonych przed Sądem Najwyższym.