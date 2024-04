Donald Tusk awansował w kwietniu na pierwsze miejsce w rankingu zaufania do polityków - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Premier może pochwalić się zaufaniem na poziomie 45 procent. Do czołowej piątki awansował z szóstego miejsca Władysław Kosiniak-Kamysz.

W piątek ukazał się nowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu. W kwietniu na pierwszych miejscach znaleźli się ci sami politycy, co w rankingu marcowym, jednak w innej kolejności. Do czołowej piątki awansował zaś z szóstego miejsca Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ranking zaufania do polityków - kwiecień 2024

Na pierwszym miejscu rankingu zaufania znalazł się Donald Tusk , który awansował z czwartego na pierwsze miejsce. Polskiemu premierowi ufa 45 proc. badanych (25,1 proc. zdecydowanie, 19,9 proc. raczej). To o 5,8 punktu procentowego więcej niż miesiąc temu. Tuskowi nie ufa 49 proc. osób (-2,4 pp.), a neutralne zdanie ma 5,7 proc. (-3,6 pp.) pytanych.

Premier skomentował swój wynik we wpisie na Instagramie. "Wystarczyło trochę zachorować… A tak serio, to jest mi bardzo miło, że po tylu latach hejtu organizowanego przez państwo PiS udało mi się odzyskać Wasze zaufanie. To bardzo motywujące i jeszcze bardziej zobowiązujące. Dziękuję!" - napisał.