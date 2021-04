Nieoficjalnie: sąd nie ma obawy, że Nowak będzie utrudniał śledztwo, bo część zeznań jest dla niego korzystna

Nie ma uzasadnionej obawy, że Sławomir Nowak będzie mataczył w śledztwie, a w sposobie prowadzenia śledztwa przez prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne są uchybienia. To, jak nieoficjalnie dowiedział się tvn24.pl, główne argumenty, którymi kierował się sąd decydując o uchyleniu aresztu wobec byłego ministra transportu.

- Uzasadnienie było bardzo rozbudowane, szczegółowe. Sędzia znała ponad 60 tomów akt sprawy doskonale, a pisemna wersja postanowienia będzie gotowa do siedmiu dni - usłyszeliśmy w sądzie od osoby znającej przebieg posiedzenia.

Krytyczne uwagi

Według naszych informacji - z licznych źródeł - kolejne sądy wskazywały, że śledztwo powinno być inaczej prowadzone. Wcześniej i dziś sąd zwracał uwagę prokuraturze i CBA, że powinni skoncentrować swoje wysiłki na głównym wątku śledztwa, związanym z najpoważniejszymi zarzutami. Czyli, że Sławomir Nowak założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, by brać łapówki i prać pieniądze. Szczegóły tych zarzutów ujawniliśmy na łamach tvn24.pl.

- Chodzi o to, że w kolejnych wnioskach o areszt prokurator nie zapowiadał konkretnych czynności w tym wątku - wyjaśnia jeden z naszych rozmówców.

Nie ma obawy matactwa

- To nielogiczne. Dlatego, że zeznania licznych świadków są korzystne dla Sławomira Nowaka. Nie ma on interesu w tym by wpływać na ich zeznania - tak, według naszych źródeł, miała mówić sędzia uzasadniając swoją decyzję.