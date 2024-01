Sejm wznowi obrady. W harmonogramie budżet i sprawa Pegasusa

We wtorek o 10 rozpocznie się drugie posiedzenie Sejmu X kadencji. Zgodnie z harmonogramem, izba niższa parlamentu zajmie się między innymi budżetem oraz komisją śledczą w sprawie Pegasusa. Co jeszcze wydarzy się w Sejmie?

Zgodnie z harmonogramem obrad, drugie posiedzenie Sejmu X kadencji rozpocznie się we wtorek 16 stycznia o godz. 10 . Na ten dzień zaplanowano sprawozdania: Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Podczas posiedzenia zostanie przedstawione również sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do spraw Pegasusa, czyli - jak opisuje to projekt uchwały - do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. W harmonogramie prac Sejmu znalazły się także pytania w sprawach bieżących i informacja bieżąca.