Duda i Tusk zaproszeni do Białego Domu. "To nie jest codzienna sytuacja"

Oczywiście to nie jest codzienna sytuacja i z punktu widzenia protokolarnego można się krzywić, można powiedzieć, że to jest sytuacja nierówna - powiedział w "Faktach po Faktach" Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w USA, komentując planowaną na marzec wizytę Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu. Zaznaczył przy tym, że sprawy, o których mają rozmawiać, "są tak ważne i pilne, że warto odrzucić kanony". Ocenił też, że "moglibyśmy oczekiwać, że Joe Biden obieca wzmocnienie obecności amerykańskiej w Polsce". - Myślę, że mogą paść jakieś zapowiedzi. Nie zobowiązania, ale jakieś zapowiedzi - uściślił.

Jak przyznał dyplomata, "oczywiście to nie jest codzienna sytuacja i z punktu widzenia protokolarnego można się krzywić, można powiedzieć, że to jest sytuacja nierówna, ponieważ z jednej strony jest prezydent Stanów Zjednoczonych, a po stronie polskiej prezydent i premier".

- Ale sprawy, o których mają rozmawiać, są tak ważne i tak pilne - mam na myśli Ukrainę przede wszystkim i kwestie NATO , to znaczy gwarancji, zapewnień o obecności Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim - że warto odrzucić te kanony dyplomatyczne, protokolarne - ocenił Schnepf.

Schnepf: Moglibyśmy oczekiwać, że Biden obieca wzmocnienie obecności amerykańskiej w Polsce. Myślę, że mogą paść jakieś zapowiedzi

Wieloletni ambasador mówił też o tym, co jego zdaniem może się wydarzyć podczas tego spotkania liderów. - Myślę, że padnie wiele ciepłych słów pod adresem przede wszystkim Polaków za te gesty, za otwartość, z jaką przyjęli uchodźców wojennych z Ukrainy - powiedział gość TVN24.

Jego zdaniem "amerykańska dyplomacja wykazała się kunsztem". - Bo te słowa padną nie w jednym kierunku, ale i wobec prezydenta, i wobec premiera. Więc to jest niezwykle komfortowe, można powiedzieć, z punktu widzenia Białego Domu - dodał.

- Ja bym powiedział, że (...) w obliczu tych niejasności, jakie sprowadza Donald Trump swoimi słowami, moglibyśmy oczekiwać, że prezydent Biden obieca wzmocnienie obecności amerykańskiej w Polsce. I to będzie odpowiedź na to, co mówi Donald Trump - kontynuował Schnepf.