Reasumpcja, opinie prawne, działania Elżbiety Witek. Politycy komentują

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek pokazała opinie prawne, na których miała oprzeć swoją decyzję o kontrowersyjnej reasumpcji głosowania. Wszystkie pochodzą z 2018 roku. Minister edukacji Przemysław Czarnek przekonywał jednak we wtorek, że Witek "nie bazowała na opiniach z 2018 roku" i w przerwie obrad "zasięgnęła na bieżąco" opinii pięciu prawników. Dopytywany przez reportera TVN24, czy z nimi rzeczywiście rozmawiała, nie potwierdził tego. "Z wnioskiem o reasumpcję wyszła do swojego gabinetu" i "wróciła po pół godzinie z opinią tych pięciu prawników" - powiedział. Słysząc ponowne pytanie reportera próbującego uzyskać precyzyjną odpowiedź, Czarnek zarzucił mu "manipulację", ale po raz drugi nie potwierdził, że rozmowa Witek z prawnikami miała miejsce, znów do opisania jej aktywności używając innych słów. Działania marszałek Sejmu komentowali również inni politycy.

W ubiegłą środę podczas posiedzenia Sejmu, na którym przyjęto między innymi ustawę anty-TVN, doszło do kontrowersyjnej reasumpcji głosowania dotyczącego wniosku o odroczenie obrad. Najpierw Sejm przyjął ten wniosek, jednak po kilkukrotnie przedłużanej przerwie marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości zarządziła reasumpcję głosowania, którą poparło 229 posłów, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się. W ponownym głosowaniu Sejm odrzucił wniosek o odroczenie obrad.

Marszałek Witek, tłumacząc wówczas swoją decyzję w sprawie reasumpcji, mówiła, że "zasięgnęła opinii pięciu prawników" na ten temat.

W poniedziałek Centrum Informacyjne Sejmu opublikowało te opinie. Wcześniej Witek pokazała je na żywo w telewizji rządowej. Wszystkie pięć opinii pochodzi z kwietnia 2018 roku. CIS w komunikacie również zaznaczyło, że marszałek Sejmu podjęła decyzję o poddaniu pod głosowanie wniosku o reasumpcję "po konsultacji z prawnikami zatrudnionymi w Kancelarii Sejmu i zapoznaniu się z pięcioma przedłożonymi opiniami prawnymi".

Kidawa-Błońska o Witek: skłamała, oszukała, zadziałała niezgodnie z regulaminem TVN24

"Skłamała, oszukała, zadziałała niezgodnie z regulaminem"

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska) oceniła, że "pani marszałek wprowadziła Konwent Seniorów i Prezydium Sejmu w błąd, bo nie konsultowała się z żadnymi pięcioma prawnikami".

- Poprosiła o dwie godziny przerwy, żeby sprawdzić, jakie były kiedyś opinie prawne. Nie pokazała nam tych opinii, bo byśmy jej wyjaśnili, że one dotyczą innej sprawy. Oszukała konwent, prezydium, ale też wszystkich kolegów i koleżanki na sali sejmowej - podkreśliła. Zdaniem Kidawy-Błońskiej Witek "skłamała, oszukała, zadziałała niezgodnie z regulaminem Sejmu i powinna za to ponieść odpowiedzialność".

Śmiszek o Witek: kłamstewka wychodzą na jaw TVN24

"Oszukała 459 posłów, wszystkich Polaków"

Krzysztof Śmiszek z Lewicy powiedział, że "odpowiedź służb prasowych Sejmu to kpina". - Kpina z mediów, obywateli, z posłów. Wszyscy słyszeliśmy bardzo wyraźnie, co powiedziała na sali sejmowej pani marszałek Witek. Zrobiła przerwę, zasięgnęła opinii pięciu prawników i zarządziła reasumpcję, podpierając się tymi opiniami - przypomniał.

Dzisiaj - jak dodał - "kłamstewka wychodzą na jaw". - Okazuje się, że pani marszałkini wprowadziła w błąd celowo, czyli skłamała, oszukała 459 posłów, wszystkich Polaków i wszystkie Polki - podkreślił poseł.

Premier: reasumpcja to normalna praktyka TVN24

Premier: reasumpcja to normalna praktyka

We wtorek o reasumpcję i opublikowane opinie był też pytany premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem powtarzanie głosowania "to jest normalna praktyka, bardzo często stosowana w parlamentach całego świata". - Ogniskowanie uwagi wokół tego jest dziwne. Spójrzcie na to, co sami proponowaliście kiedyś - zwracał się do opozycji.

- Chciałem przypomnieć o liście siedmiu byłych marszałków z dzisiejszej opozycji, prominentnych działaczy PO. Oni wskazali, że reasumpcja jest świętym prawem parlamentarzystów, jeśli ktoś się pomyli lub jest wprowadzony w błąd, a taka sytuacja miała miejsce na tym posiedzeniu - mówił.

Czarnek: marszałek Witek nie bazowała na opiniach z 2018 roku TVN24

Czarnek: marszałek nie bazowała na opiniach z 2018 roku

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany o to, jak widzi kwestię słów marszałek Sejmu o zasięgnięciu opinii pięciu prawników, z którymi nie rozmawiała, powiedział, że "to nieprawda" i zarzucił reporterowi TVN24 "bazowanie na manipulacjach".

Komentując kwestię opinii prawnych z 2018 roku, na które Witek się powołała, i o których poinformowało w poniedziałek Centrum Informacyjne Sejmu, Czarnek stwierdził, że "pani marszałek Witek powiedziała wyraźnie, że już po tym wszystkim dostrzegliśmy analizy".

- Zresztą ja jej pokazywałem również na Twitterze tego samego dnia około godziny 22:30 analizy konstytucjonalistów, które były zlecone jeszcze przez panią marszałek Kidawę-Błońską, wówczas kiedy marszałkiem był pan marszałek Kuchciński, dotyczące tego, jak to miało miejsce kilka lat temu i jakie ma kompetencje w tym zakresie marszałek. Z tych analiz, które były wykonane na zlecenie pani wicemarszałek Kidawy-Błońskiej, trzech konstytucjonalistów stwierdziło jednoznacznie, mogę pokazać to pismo, że marszałek Sejmu nie jest władny rozstrzygać, co do wniosku o reasumpcji, od tego jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i rozstrzyganie zamiast Sejmu przez marszałka byłoby uzurpacją kompetencji Sejmu - mówił minister.

Dodał, że marszałek Sejmu ma "tylko obowiązek sprawdzić wniosek pod względem formalnym". - To pani marszałek sprawdziła. To zarekomendowało jej tych pięciu prawników, których opinii zasięgnęła wówczas, tego samego dnia, a nie bazowała na opiniach z 2018 roku - stwierdził.

CIS w komunikacie zaznaczyło wyraźnie, że marszałek Sejmu podjęła decyzję o reasumpcji opierając się m.in. na pięciu opiniach prawnych z 2018 roku.

Minister dopytywany, czy w związku z tym twierdzi, że marszałek rozmawiała z pięcioma prawnikami w przerwie obrad, nie potwierdził tego. Powiedział, że "pani marszałek Witek z wnioskiem o reasumpcję wyszła do swojego gabinetu po to, żeby zasięgnąć na bieżąco opinii kilku prawników, jak słyszeliśmy pięciu (...), wróciła po pół godzinie z opinią tych pięciu prawników, zakomunikowała nam ją i wtedy poszliśmy na salę, więc proszę nie manipulować, że bazowała na jakichś opiniach z 2018 roku". - To jest państwa tradycja - manipulacja, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - dodał.

Reporter TVN24 próbujący uzyskać precyzyjną odpowiedź raz jeszcze zapytał, czy w takim razie "doszło do rozmowy z tymi pięcioma prawnikami", w odpowiedzi usłyszał pytanie o to, czy "rozumie po polsku". - Mogę też po niemiecku powiedzieć, mogę po włosku, mówię po polsku. Pani marszałek Witek wyszła z wnioskiem o reasumpcję po to, żeby zasięgnąć opinii prawników, wróciła po pół godzinie i zakomunikowała nam, jaka jest opinia prawników. To, co państwo mówicie, że to były opinie z 2018 roku, pojawiło się już po głosowaniu, zresztą na moim Twitterze pojawiło się również około 22 i jeszcze raz państwa proszę - prawda całą dobę, a nie manipulacja - stwierdził minister edukacji, po raz kolejny nie potwierdzając, że do rozmowy Elżbiety Witek z prawnikami w przerwie obrad doszło.

Autor:ads, mart/kab, adso

Źródło: TVN24