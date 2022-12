Brejza: premier drży, bo czuje w jakiej sytuacji jest budżet

Zdaniem senatora "premier drży". - Premier jest roztrzęsiony, to już nie jest premier na kolanach przed Komisją Europejską, (...), sam jest drżący, bo on czuje w jakiej sytuacji jest budżet - stwierdził. Jednocześnie zapowiedział, że "na rozwiązania niekonstytucyjne opozycja z pewnością się nie zgodzi". - Będziemy badać opinie ekspertów, to będzie tryb legislacyjny w oparciu o ekspertyzy. Jest zapowiedź wspólnych, uzgodnionych z całą opozycją poprawek - kontynuował.

Jackowski: to wcale nie oznacza, że te środki zaraz będą

- Poza tym nie wiem jaki jest tryb tych uzgodnień. Z tego co wiemy, to było to uzgodnione z jednym czy z dwójką komisarzy (z Komisji Europejskiej -red.). To wcale nie oznacza, że te środki zaraz będą. Komisja zastrzega sobie do oceny tego, co wyjdzie z parlamentu i tego, w jaki sposób będą realizowane kamienie milowe. Przypomnę, że to były kwestie dotyczące nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale chociażby regulaminu Sejmu, ustawy wiatrakowej i całego szeregu innych (spraw - red.) - mówił dalej senator.