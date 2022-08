Polskie żubry mają trafić do Czarnobyla. "Czekamy na dobry moment"

Żubry z Puszczy Białowieskiej miały trafić do strefy wokół Czarnobyla, największego nieoficjalnego rezerwatu przyrody na świecie. Wszystko było już dopięte na ostatni guzik, ale najpierw działania wstrzymała pandemia, a potem na Ukrainie wybuchła wojna. Ale polscy naukowcy i eksperci nie rezygnują. - Czekamy, aż warunki wojenne pozwolą go zrealizować - mówi pomysłodawca akcji.

- Tereny strefy wykluczenia wokół Czarnobyla można by nazwać największym ścisłym rezerwatem ochrony przyrody o niepowtarzalnej powierzchni - około pół miliona hektarów (po ok. 250 tys. hektarów po stronie ukraińskiej i białoruskie - dop. red.). Dla porównania - teren Puszczy Białowieskiej to niecałe 142 tysiące hektarów po polskiej i białoruskiej stronie - mówi Tomasz Pezold Kneževć, który przez lata uczestniczył w pracach różnych organizacji ochrony przyrody i wielokrotnie odwiedzał Czarnobyl.

Chcą przywrócić naturalny ekosystem na terenie Czarnobyla

Na żubry czeka już zagroda. "Rosjanie jej nie zniszczyli"

Pomysłodawca akcji przyznaje, że cały zespół zaangażowany w projekt wyczekuje teraz na dogodny moment, by dokończyć plany relokacji żubra. - Czekamy, aż warunki wojenne pozwolą go zrealizować. Wstępnie szacujemy, że moglibyśmy wznowić działania najbliższej zimy - mówi Pezold Kneževć.

Co czwarty żubr to Polak

Dlaczego polskie żubry chcemy wywieźć za granicę? Wszystko dlatego, że w naszym kraju jest ich najwięcej na świecie. Żyje tu co czwarty żubr. To właśnie za sprawą Polaków ten gatunek ocalał.

- Kiedyś żubry żyły w większości Europy, ale działalność człowieka doprowadziła do tego, że w XIX wieku występowały już jedynie w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie. Udało się je utrzymać do początku XX wieku - mówił w 2019 roku Stefan Jakimiuk z WWF Polska.

Do 1924 roku w Polsce nie było już ani jednego żubra. Ich powrót do kraju zawdzięczamy Sylwestrowi Urbańskiemu, dyrektorowi poznańskiego zoo, który do Poznania sprowadził z Niemiec 15-letnią krowę Gatczynę (czystej krwi białowieskiej) i 13-letniego byka Hagena (mieszańca). W ogrodzie na świat przyszły ich dwa maluchy. Niestety ani Szarlatan ani Szatulla nie dożyły wieku rozrodczego. W 1931 roku para żubrów z Poznania została przekazana do zagrody w Białowieży. Jednak nie doczekała się tam potomstwa.