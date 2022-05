Pijana matka chciała odebrać dziecko z przedszkola. Opiekunki wezwały policję

czytaj dalej

Ukraińska staruszka Anna Iwanowa omyłkowo wzięła ukraińskich żołnierzy za Rosjan i wyszła do nich z czerwoną flagą Związku Radzieckiego. Film pokazujący to "powitanie" trafił do internetu. To wystarczyło, by Anna Iwanowa stała się w Rosji symbolem, zyskując przydomek "Babuszki Z" lub "Babci z flagą". Jej wizerunek znajduje się na pocztówkach, naklejkach i malowidłach. Na rosyjskich ulicach można zobaczyć starsze panie maszerujące z czerwoną flagą, "wystylizowane" na Annę Iwanową. Eksperci tłumaczą to faktem, że ta historia doskonale pasuje do rosyjskiej narracji propagandowej. Pod warunkiem jednak, że nie opowie się jej w całości.