"Dramatyczne chwile" na Podkarpaciu. Woda porywała samochody, most

– Fale przeszły. To były bardzo dramatyczne chwile. Od godziny 15 podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 350 razy, usuwając skutki tych niezwykle intensywnych opadów, które przetoczyły się nad częścią województwa podkarpackiego – mówił o sytuacji w miejscowości Manasterz w rozmowie z TVN24 w nocy z piątku na sobotę bryg. mgr inż. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

"Taka sytuacja nigdy nie miała jeszcze miejsca"

Jak przekazał wcześniej mł. bryg. Tomasz Dzień ze straży pożarnej w Przeworsku, sytuacja w powiecie "jest dramatyczna". - Malutkie cieki wodne przeobraziły się w rwące rzeki, które swoim nurtem zabierały wszystko, łącznie z samochodami i mostem w miejscowości Manasterz - mówił. - Straty, jakie będą, będzie można oszacować dopiero po tym, jak woda opadnie. Póki co z punktu widzenia straży pożarnej sytuacja jest w jakiś sposób opanowana - dodał.

Jak wskazał, przeprowadzono ewakuację "co najmniej kilkudziesięciu osób", które tego wymagały. - Teraz pozostanie odpompowywanie piwnic, studni, wszystkiego - wymieniał. -Taka sytuacja nigdy nie miała jeszcze miejsca - podkreślił.

Najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu

Rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski poinformował również, że do Rzeszowa wyjechała kompania przeciwpowodziowa "Kielce". Do Rzeszowa jedzie 11 pojazdów z 44 osobami, 14 pompami i 4 łodziami. Z kolei do Przeworska wyjechała kompania "Krakus II" składająca się z 12 pojazdów, 31 osób i 47 pomp.