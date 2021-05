Grabiec po obradach zarządu Platformy Obywatelskiej: lepiej rozmawiać, niż pisać listy

We wtorek późnym popołudniem zakończyły się obrady prezydium zarządu Platformy Obywatelskiej. Wzięli w nich udział między innymi przewodniczący Borys Budka, wiceprzewodniczący Bartosz Arłukowicz, Rafał Trzaskowski i Tomasz Siemoniak, sekretarz generalny Marcin Kierwiński, marszałek Senatu Tomasz Grodzki i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Lepiej rozmawiać, niż pisać listy"

Po rozmowach rzecznik PO Jan Grabiec powiedział dziennikarzom, że było to rutynowe, cykliczne spotkanie. - Prezydium jest ciałem, które wspiera opiniami przewodniczącego, więc żadnych decyzji dzisiaj nie podejmowano – przekazał.

Potwierdził, że rozmawiano m.in. o liście, jaki w ubiegłym tygodniu do władz partii wystosowało kilkudziesięciu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. - Uważamy, że lepiej rozmawiać, niż pisać listy – powiedział Grabiec. - Zachęcamy sygnatariuszy listu do rozmowy, jesteśmy do tej rozmowy gotowi. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie – dodał.