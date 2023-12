Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 25 grudnia

czytaj dalej

Publiczny izraelski nadawca Kan podał, powołując się na anonimowe źródła, że władze kraju rozważają niezabijanie przywódców Hamasu, gdyby miało to doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników - przekazał w niedzielę portal Times of Israel. Izraelska armia poinformowała z kolei, że około ośmiu tysięcy palestyńskich bojowników poniosło śmierć w walkach z nią od 7 października. Oto najważniejsze wydarzenia ze Strefy Gazy z ostatnich godzin.