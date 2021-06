"Polexitowy nacjonalizm, który ma Polaków odwrócić od Unii Europejskiej". Sikorski o politykach Solidarnej Polski

W stronę Polski płynie tsunami pieniędzy, Unia Europejska nie chce, żeby te pieniądze były rozkradane - wyjaśnił w TVN24 europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski, komentując przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie mechanizmu warunkowości. Odnosząc się do postawy Zbigniewa Ziobry w tym względzie, opozycyjny polityk stwierdził, że "minister sprawiedliwości kraju unijnego porównuje Unię Europejską do Związku Radzieckiego, to znaczy uważa, że jesteśmy pod obcym panowaniem, że zostaliśmy podbici i że jacyś okupanci narzucają nam swoją wolę".