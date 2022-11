Systemy Patriot dla Polski. Emerytowany generał Jan Rajchel komentuje

Każda bateria więcej sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi - mówił w "Faktach po Faktach" ekspert Fundacji Stratpoints, generał brygady rezerwy Jan Rajchel, który komentował niemiecką propozycję przekazania systemów Patriot dla Polski. - Minister Błaszczak wyraził akceptację dla tej decyzji i to jest pozytywna decyzja. Mam nadzieję, że będzie punktem zwrotnym w zmianie decyzji co do braku udziału Polski w tworzeniu europejskiego systemu obrony powietrznej - zauważył.