Komisja za uchyleniem immunitetu Romanowskiemu

czytaj dalej

Nagranie przedstawiające niebezpieczny manewr rosyjskiego myśliwca w poniedziałek udostępniła armia USA. Maszyna przeleciała w ekstremalnie małej odległości od amerykańskiego F-16 w pobliżu Alaski. Nie było to coś, co "można by zobaczyć w profesjonalnych siłach lotniczych", ocenił szef Dowództwa Północnego USA.