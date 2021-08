Lista miast, w których odbyły się protesty w obronie wolności mediów

Lex anty-TVN, którą w środę ma zająć się Sejm, spowodowała, że w ponad stu polskich miastach doszło do manifestacji w obronie wolności mediów.

Dziękujemy za to, że tak licznie zgromadzili się Państwo na ulicach miast w obronie wolnych mediów. Dziękujemy za wsparcie i za głos nie tylko w naszej obronie, ale w obronie wolności słowa i niezależności mediów, bez których nie ma demokracji.

Poniżej przedstawiamy miasta, w których w środę doszło do protestów w obronie wolności mediów:

Biała Podlaska

W manifestacji "Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska" na placu Wolności w Białej Podlaskiej udział wzięło około 150 osób.

Protest "Wolne media, wolni ludzie" w Białej Podlaskiej TVN24

Berlin

Protest w obronie wolności mediów przed Instytutem Polskim w Berlinie twitter.com/Kom_Obr_Dem

Białystok

Protesty w obronie niezależnych mediów odbyły się także na białostockim rynku. – Dlaczego tutaj jesteśmy? Dlaczego wolni obywatele Polski zamiast spędzać czas z rodziną, na spacerach, czy w ogórkach działkowych, muszą tu przychodzić? Dlaczego ta władza nas zmusza do tego, żebyśmy protestowali, żebyśmy zabierali głos – pytał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dlatego, że chce nam zabrać wolność – powiedział.

Protest w obronie wolnych mediów w Białymstoku TVN24

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Aleksandra Giejsztow-Rzrwuska/ Kontakt 24

Bochnia

Bielsko-Biała. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Tomasz Warmuz/ Kontakt 24

Protest w obronie wolnych mediów w Bochni twitter.com/MiroslawCisak

Bolesławiec

Na rynku Bolesławca zebrało się około 150 osób w obronie mediów. Zgromadzeni mieli ze sobą transparenty, były przemowy i hasła "wolne media". – Wolni ludzie mogą żyć wyłącznie w wolnej Polsce – mówił uczestnik manifestacji.

Protest "Wolne media, wolni ludzie" w Bolesławcu TVN24

Bydgoszcz

Protest w obronie wolnych mediów odbywał się także na Starym Rynku w Bydgoszczy. Kilkaset osób manifestowało z transparentami i flagami. Wśród uczestników był prezydent miasta Rafał Bruski.

Bydgoszcz. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. FLASHBYDGOSZCZ/ Kontakt 24

Bydgoszcz. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. FLASHBYDGOSZCZ/ Kontakt 24

Bydgoszcz. Protesty w obronie wolności mediów Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Marcin Purtak/ Kontakt 24

Bytom

Bytom. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Jacek47pg/ Kontakt 24

Chrzanów

Protest w obronie wolnych mediów w Chrzanowie Strajk Kobiet i KOD Chrzanów

Protest w obronie wolnych mediów w Chrzanowie Strajk Kobiet i KOD Chrzanów

Częstochowa

- Co to jest wolność? Wolni się rodzimy, a wolności się uczymy. Mieszkańcem się człowiek rodzi, ale obywatelem zostaje. My tutaj stajemy się obywatelami. Mamy świadomość, że bez naszego udziału dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać – mówiła uczestniczka protestów w Częstochowie.

Protest w obronie wolnych mediów w Częstochowie TVN24

Częstochowa. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. GrupaMT/Kontakt 24

Częstochowa. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Grupa_MT/ Kontakt 24

Człuchów

Człuchów. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Mirosław/ Kontakt 24

Dębica

Dębica. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. Maciejg8ba/ Kontakt 24

Gdańsk

Demonstracje odbywały się także w Gdańsku. - Ważne jest, aby były w Polsce wolne od rządu, wolne od władzy, niezależne media. Jesteśmy tutaj, żeby bronić niezależności mediów od władzy i bronić prywatnej, niezależnej stacji telewizyjnej – mówiła w Gdańsku deputowana do Parlamentu Europejskiego Magdalena Adamowicz. – Jeżeli ktoś odbiera nam wolne media, to odbiera nam wolność – dodała.

"Ważne jest aby były wolne od rządów, wolne od władzy niezależne media"

Gdynia

Protest w obronie wolnych mediów w Gdyni twitter.com/wojt77

Gorlice

Gorlice. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Kacper Mikołaj/ Kontakt 24

Gorlice. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Kacper Mikołaj/ Kontakt 24

Gorzów Wielkopolski

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego manifestowali poparcie dla wolnych mediów na Starym Rynku. Na wtorkowym proteście zebrało się kilkadziesiąt osób.

Gorzów Wielkopolski. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. stiopaqc5b/ Kontakt 24

Gorzów Wielkopolski. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. stiopaqc5b/ Kontakt 24

Gorzów Wielkopolski. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. stiopaqc5b/ Kontakt 24

Protest "Wolne media, wolni ludzie" w Gorzowie TVN24

Grudziądz

Protest w obronie wolnych mediów w Grudziądzu twitter.com/KamilHeyka

Inowrocław

Inowrocław. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Leo16/ Kontakt 24

Jelenia Góra

W Jeleniej Górze mieszkańcy protestowali na Placu Ratuszowym, gdzie zebrało się kilkadziesiąt osób.

Jelenia Góra. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Jerzymshc/ Kontakt 24

Katowice

Demonstracje w obronie wolnych mediów odbyły się także w Katowicach. – Nie zgadzam się na to, żeby media były zawłaszczane, żeby moja wolność była w ten sposób zawłaszczana – mówił uczestnik demonstracji.

- Zaczynam dzień z TVN-em, kończę dzień z TVN-em i nie wyobrażam sobie, żeby to się miało zmienić – powiedziała protestująca.

Protesty w obronie wolnych mediów w Katowicach, Koszalinie i Białymstoku TVN24

Kielce

- Wolne media to jest dla mnie podstawowa sprawa. Przeszłam cenzurę, przeszłam dwa programy telewizyjne. W związku z tym muszę tu być dzisiaj – powiedziała protestująca w Kielcach.

Inna demonstrująca przyznała, że była w okolicach Kielc na wakacjach. – Kielce były najbliższym miastem w pobliżu naszych wakacji no i powiedzieliśmy, że musimy tutaj przyjechać. To są media. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w demokracji. Nie ma wolnych mediów, nie ma wolnego kraju – mówiła.

Kielce. Protest w obronie wolności mediów TVN24

Kołobrzeg

Protesty w obronie wolnych mediów w Kołobrzegu Michał Kozłowski

Protesty w obronie wolnych mediów w Kołobrzegu Michał Kozłowski

Protesty w obronie wolnych mediów w Kołobrzegu Michał Kozłowski

Protesty w obronie wolnych mediów w Kołobrzegu Michał Kozłowski

Koszalin

Na placu przed ratuszem w Koszalinie zebrało się około stu osób. – Bronimy wolności prasy, dziennikarzy, własnej wolności – być może w przyszłości. Nie wiadomo, co ta władza jest nam jeszcze w stanie zrobić – powiedział protestujący.

Protest w obronie wolnych mediów w Koszalinie TVN24

Kraków

Setki protestujących zebrały się także na Rynku Głównym w Krakowie. Manifestacja odbyła się pod hasłem - "Wolne media, wolni ludzie".

Protest pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie" w Krakowie TVN24

Krosno

Protest w obronie wolnych mediów w Krośnie twitter.com/czyzowicz_kuna

Lębork

Lębork. Protesty w obronie wolności mediów Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. WP1969/ Kontakt 24

Lublin

Protesty w obronie wolnych mediów w Lublinie twitter.com/sebabialach

Protesty w obronie wolnych mediów w Lublinie twitter.com/sebabialach

Protesty w obronie wolnych mediów w Lublinie twitter.com/sebabialach

Łobez

Łobez. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. Aqa122/ Kontakt 24

Łódź

Łódź. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. sindaril/ Kontakt 24

Łódź. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. ObokNas55/ Kontakt 24

Łódź. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. ObokNas55/ Kontakt 24

Olkusz

Olkusz. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. Piotr Grabarczyk/ Kontakt 24

Olsztyn

- Wolne media, wolna Polska. Nie damy sobie zabrać TVN24. Jedyna stacja, która mówi prawdę – mówiła jedna z protestujących w Olsztynie. – Popieram protest w obronie TVN-u, bo uważam, że ta stacja jest wiarygodna i przekazuje prawdę. Jestem tutaj przedstawicielem młodzieży, bo widzę, że jest garstka ich, ale głęboko wierzę, że oni uwierzą, że jest szansa na wiarygodne media – mówił Adrian, który uczestniczył w proteście.

Wśród demonstrujących był także burmistrz Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Przyszliśmy tutaj pod olsztyński ratusz, żeby głośno powiedzieć – nie zgadzamy się na zawłaszczanie mediów. Nie zgadzamy się z tym, żebyśmy my nie mieli dostępu do wolności słowa, do realizacji naszych planów – powiedział.

Protest w obronie wolnych mediów w Olsztynie TVN24

Opole

- Łączy nas wspólna sprawa. Wolne media, wolność słowa, prawo do informacji. Prawa, które są zawarte w konstytucji, których my, jako obywatele, nie damy sobie odebrać – powiedziała protestująca w Opolu, gdzie na Placu Wolności zebrało się kilkaset osób.

Opole. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. Ludwik/ Kontakt 24

Protest w obronie wolnych mediów w Opolu TVN24

Oświęcim

Oświęcim. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. tvn__8102/ Kontakt 24

Oświęcim. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. Fakty Oświęcim

Piła

Protest w obronie wolnych mediów w Pile TVN24

Poznań

Poznań. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. LensTravel/ Kontakt 24

Poznań. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. marco010/ Kontakt 24

Przemyśl

Protest pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie" w Przemyślu TVN24

Rypin

Jednoosobowy protest w Rypinie TWITTER/@PO_PROSTU_TAT

Sopot

Sopot. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24. Sopocianka/ Kontakt 24

Szczecin

Protest pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie" w Szczecinie TVN24

Toruń

Protest w obronie wolnych mediów w Toruniu twitter.com/dry_red

Wadowice

Szczecin. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. roga1952/ Kontakt 24

Protest w obronie wolnych mediów w Wadowicach twitter.com/Kom_Obr_Dem

Warszawa

W Warszawie demonstracje w obronie wolnych mediów odbyły się przed Sejmem. Ze sceny do uczestników manifestacji przemawiali między innymi politycy ugrupowań opozycyjnych. - Dzisiaj w Polsce wzbiera fala, fala ludzi, którzy nie będą patrzyli na siebie nieufnie, bo mają przed sobą wielki cel. Bo wiedzą, że tylko razem, tylko z pełną energią będziemy w stanie przeciwstawić się tej złej fali. Fali pogardy, fali nienawiści, fali kłamstwa – mówił Donald Tusk w czasie wystąpienia przed Sejmem.

Tusk: nie będziemy obojętni, będziemy krzyczeć, będziemy walczyć i zwyciężymy TVN24

Warszawa TVN24

Jak dodał, "ta władza chce zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę, że ich najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda". - Można oprzeć przez jakiś czas władze na kłamstwie, na strachu, na obojętności, na rezygnacji i zwątpieniu ludzi. Ale myślę, że mogę to powiedź w imieniu was wszystkich – nie wygracie, bo my nie będziemy milczeć. Będziemy głośno krzyczeć. Nie będziemy słuchać waszych kłamstw – mówił Tusk.

Tusk: jednym z najważniejszych filarów demokracji są wolne i niezależne media TVN24

- Im bardziej nieprawa, niegodziwa, skorumpowana, autorytarna władza, tym bardziej zasadza się ona na wolności obywatelskie. Tym bardziej nie lubi, kiedy obywatele są wolni, tym bardziej chce ich kontrolować – oceniła w swych wystąpieniu na proteście przed Sejmem wicemarszałek Senatu z ramienia Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka.

Relacja reportera TVN24 z protestu w Warszawie TVN24

- Ta władza najbardziej boi się nawet nie samego faktu przegrania wyborów, ale konsekwencji przegrania wyborów. W każdym demokratycznym kraju każda władza po jej oddaniu jest rozliczana za to, co zrobiła z oddaną sobie we władanie ojczyzną – mówił wicemarszałek Senatu z Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej Michał Kamiński.

- Dla każdej Polki, dla każdego Polaka jest oczywiste, że wyrzucenie TVN, wyrzucenie właściciela TVN, zamknięcie tej stacji byłoby krokiem, który przesunie Polskę do grupy krajów, w której jest Turcja, są Węgry, jest Rosja – mówił Michał Kobosko z Polska 2050.

Jak mówił, "tu nie ma odcieni szarości, tu nie ma nic pomiędzy". - Są kraje, w których jest wolność słowa i takie, w których jej po prostu nie ma. W tych drugich krajach to dyktatorzy decydują, co ludzie mają czuć, co ludzie mają myśleć – powiedział. Dodał, że "nie ma zgody na to, żeby Jarosław Kaczyński decydował o tym, czego Polacy będą słuchać, co będą oglądać, co będą czytać".

Warszawa. Protest w obronie wolności mediów Mirosława Nykiel/twitter

Wrocław

Wrocław. Protesty w obronie wolności słowa Wasze relacje otrzymujemy na Kontakt 24. ogon_labradorski/ Kontakt 24

Zakopane

Protest pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie" w Zakopanem TVN24

Zielona Góra

Zielona Góra. Protesty w obronie wolności mediów Relacje Reporterów 24 otrzymujemy na Kontakt 24.

Protesty także w innych miastach

Protesty odbyły się także w wielu innych miastach, które nie zostały wymienione powyżej, między innymi w: Legnicy, Płocku, Piotrkowie Trybunalskim, Rzeszowie, Sanoku, Słupsku, Stargardzie, Starachowicach, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Zamościu czy Zgierzu.

Autor:mjz, ft