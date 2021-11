Kto i w jaki sposób może zatrzymać Łukaszenkę? Analityczka z PISM wyjaśnia

Cała operacja na granicy ma bardzo konkretne cele z punktu widzenia białoruskich władz - mówiła w TVN24 Anna Maria Dyner, analityczka do spraw Białorusi z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Oceniła, że "przede wszystkim Władimir Putin mógłby zatrzymać Alaksandra Łukaszenkę, ewentualnie sam Łukaszenka, biorąc po uwagę, że ten kryzys graniczny może przynieść mu w długofalowej perspektywie więcej szkód niż pożytku". Zaznaczyła jednak, że obecnie to nie wydaje się możliwe. Zdaniem Dyner tego rodzaju politykę Białorusi mogłyby zatrzymać bardzo silne sankcje Unii Europejskiej.

- Dziś to się nie wydaje możliwe. To znaczy, cała ta operacja, która trwa, warto przypomnieć od połowy maja, jest rozwijana i która eskaluje w coraz bardziej niebezpieczną stronę, ma bardzo konkretne cele z punktu widzenia białoruskich władz - zaznaczyła Dyner.

- Łukaszenka w ten sposób próbuje zmusić państwa zachodnie, Unię Europejską do negocjacji, do złagodzenia sankcji oraz do tego, żeby został uznany za prawowitego prezydenta Białorusi - oceniła Dyner.

Dyner o sprawdzaniu gotowości ochrony granicy Unii Europejskiej, NATO

Zaznaczyła, że tych celów nie udało mu się na razie osiągnąć. - Poza tym, do tego warto dołożyć jeszcze cały aspekt bezpieczeństwa, który też się rozwijał w trakcie całej tej trwającej już ponad pół roku operacji. Jest to element sprawdzania stanu gotowości do ochrony granicy Unii Europejskiej, NATO, państw takich jak Polska, Litwa czy Łotwa. Jest to też podważanie morale, dlatego że im dłużej trwa tego rodzaju operacja, tym trudniej jest z punktu widzenia tych, którzy tej granicy bronią - mówiła Dyner.