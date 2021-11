Janke: pan prezydent tak wiele wczoraj zrobił, że nie można mieć żadnych pretensji

Janke: nie można mieć pretensji do prezydenta

Pytana, czy to nie prezydent powinien w takiej sytuacji wygłosić orędzie, odparła: - To nie jest wykluczone, że do tego może jeszcze dojść.

Dodała, że "ma poczucie, że wczoraj państwo stanęło na wysokości zadania". - Kiedy szłam spać, to byłam spokojna, że jest dobrze. Oczywiście niepokoiłam się, co przyniesie noc, bo to, co się działo na granicy było bardzo niepokojące. Zastanawiałam się, co się będzie działo, czy nie dojdzie do eskalacji. Ale byłam spokojna, bo jest tam kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. Wszyscy byli wczoraj w najwyższej gotowości do działania. Przede wszystkim pan prezydent. Stało się wczoraj wszystko, co powinno się wydarzyć - oceniła.