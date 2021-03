Uczniowie najmłodszych klas wracają do nauki zdalnej. Decyzja ministra zdrowia

Na najbliższe trzy tygodnie wprowadzamy naukę zdalną w klasach 1-3 - przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazywał, że jest to podyktowane pogarszającą się sytuacją epidemiczną. - Po świętach podejmiemy decyzje, najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego - dodał.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną "musimy wrócić do trybu nauki zdalnej w klasach 1-3".

Jak mówił, podyktowane jest to tym, że niebawem zbliża się Wielkanoc. - Zdecydowaliśmy się na to, przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii - tłumaczył Niedzielski.