Legnica. Do szpitala trafiły cztery niemowlęta zakażone koronawirusem. Tylko jedno dziecko uniknęło respiratora

Do szpitala w Legnicy (woj. dolnośląskie) trafiły cztery niemowlęta zakażone koronawirusem. Stan dzieci był ciężki. Troje z nich trafiło pod respirator. Podłączenia pod aparaturę uniknęło tylko niemowlę, którego matka była zaszczepiona przeciwko COVID-19. - To dziecko posiadało przeciwciała i przechodziło chorobę najlżej - mówi rzecznik placówki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zachęca kobiety w ciąży do przeciwko COVID-19. Jak jest to ważne pokazują ostatnie przypadki najmniejszych i najbardziej bezbronnych pacjentów. Niedawno do placówki trafiła czwórka niemowląt. Dzieci zakaziły się SARS-CoV-2 w swoich rodzinnych domach. Ich stan był na tyle poważny, że wymagana była hospitalizacja.