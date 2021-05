"Na początku roku szkolnego chorowali nauczyciele, teraz zakażenia są wykrywane u dzieci"

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej 4 maja. Po niespełna tygodniu w kolejnych szkołach podstawowych w Poznaniu oraz powiecie poznańskim potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. - Nie ma ognisk. Są to pojedyncze zachorowania, ale klasa wówczas jest objęta kwarantanną – informuje rzeczniczka poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska.

Rzeczniczka poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska cytowana przez rozgłośnię podkreśliła, że "tak jak na początku roku szkolnego chorowali głównie nauczyciele, teraz zakażenia są wykrywane przede wszystkim u dzieci". - Mamy kolejne szkoły, gdzie są zawieszone zajęcia. To są dwie szkoły podstawowe w Poznaniu i jedna szkoła podstawowa w Murowanej Goślinie. Nie ma ognisk. Są to pojedyncze zachorowania, ale klasa wówczas jest objęta kwarantanną. Liczone jest to właśnie od ostatniego kontaktu z osobą, czyli w tym przypadku uczniem czy dzieckiem, które było w klasie – dodała.