"W ciągu dwóch lat dowiemy się, czy będzie to quasi sezonowa szczepionka"

Akcja szczepień przeciw COVID-19 trwa od 27 grudnia. Do niedzieli zaszczepionych w kraju zostało 200 022 osób. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski poinformował w niedzielę, że w poniedziałek do Polski ma dotrzeć kolejna dostawa 360 tysięcy dawek szczepionki Pfizer/BioNTech, która na razie jest jedyną używaną w Polsce. Komisja Europejska - po pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków - dała jednak zielone światło do wprowadzenia na rynek szczepionki Moderny. We wtorek - przekazał prezes ARM - do Polski powinna dotrzeć pierwsza dostawa 29 tysięcy dawek szczepionki Moderny.