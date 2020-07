Kibol skazany za udział w śmiertelnym pobiciu z oficjalną akredytacją klubu Ekstraklasy

Pierwsze zdjęcie (poniżej po lewej stronie) pochodzi z 29 czerwca. Cracovia grała wtedy mecz z Pogonią Szczecin na stadionie przy ul. Kałuży. Łysy mężczyzna w czarnej bluzie ma na szyi oficjalny klubowy identyfikator, zawieszony na smyczce w klubowych barwach “Pasów”. Identyfikator uprawnia go do darmowego wejścia na stadion i swobodnego poruszania się po wyznaczonej przez organizatora strefie na trybunach.

Śmiertelne pobicie

Dariusz D. przebiegł jeszcze 200 metrów z wbitym nożem i padł martwy na chodnik. Paweł Ż. w ciężkim stanie został zabrany do szpitala. Udało się go uratować.

Orson przyznaje się do winy

Sąd skazał Pawła O. na cztery lata więzienia i podkreślił, że gdyby nie przyznanie się do winy i wniosek o dobrowolne poddanie się karze, wyrok wobec mężczyzny byłby dużo surowszy . Sąd podkreślił też, że okolicznością obciążającą w jego przypadku była fatalna opinia - Orson był wcześniej wielokrotnie karany, co jednak, jak podkreślał sąd, nie przyniosło spodziewanego efektu resocjalizacyjnego. Wyroki o których mówił sąd dotyczyły m.in. handlu narkotykami i zadym na stadionach.

Jakim cudem ktoś taki otrzymał od klubu oficjalny identyfikator? I jaką rolę pełni na trybunach Orson? Rzecznik Cracovii Przemysław Staniek poinformował tvn24.pl, że klub nie miał wiedzy o przeszłości Orsona. Według rzecznika Orson zajmuje się na trybunach przygotowywaniem dopingu i rozkładaniem transparentów kibicowskich. Ale po szczegóły odsyła do oficjalnego stowarzyszenia kibiców Cracovii “Cracovia To My”. To stowarzyszenie, które odpowiada za organizację dopingu na stadionie, dysponuje pewną liczbą identyfikatorów od klubu, uprawniających do bezpłatnego wejścia na stadion i swobodnego poruszania się po wyznaczonych strefach.