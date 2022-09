Pomoc po katastrofie w Odrze, jest zgoda sejmowej komisji. Projekt wraca na salę obrad

Komisja polityki społecznej i rodziny opowiedziała się za projektem ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną w Odrze. Odrzucono poprawki opozycji, która domagała się między innymi wydłużenia okresu wypłacania świadczeń. Wcześniej odbyła się sejmowa debata, na której minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniała, że wsparciem zostanie objętych około 10 tysięcy. Poseł Arkadiusz Marchewka (KO) mówił, że przez Odrę "przelała się wielka fala zaniechań państwowych służb, instytucji".

Sejm przeprowadził w piątek pierwsze czytanie projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją w Odrze. Zdecydowano o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny. Niedługo później odbyło się posiedzenie, a projekt - jak wynika z harmonogramu obrad - ma wrócić na salę plenarną jeszcze tego samego dnia.

Sejmowa komisja za projektem pomocowym. Poprawki opozycji odrzucone

Komisja polityki społecznej i rodziny opowiedziała się w piątek za projektem ustawy.

W czasie prac zgłoszono szereg poprawek. Teresa Wargocka (PiS) zaproponowała, by wszystkie decyzje administracyjne były przesyłane przedsiębiorcom przez ZUS, a nie tylko te związane ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji. Ponadto posłanka złożyła poprawkę, która zakłada, że kwotę świadczenia zwalnia się nie tylko od podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od zryczałtowanego podatku dochodowego. Oba rozwiązania zostały przyjęte przez komisje.

Akceptacji komisji nie uzyskały natomiast poprawki opozycji. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy chcieli, żeby okres wypłaty świadczenia został wydłużony do trzech miesięcy i obowiązywał przez sierpień, wrzesień i październik. Proponowano też, by płatnicy składek byli zwolnieni z opłacania składek na ZUS i NFZ. Posłowie opozycji chcieli także, by kody PKD zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów były wprowadzone do ustawy.

Wiceminister: wprowadziliśmy to w rozporządzeniu, bo będzie łatwiej dokonywać zmian

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed mówił, że ustawa w swoich przepisach odsyła do rozporządzenia, w którym zawarte będą zarówno kody PKD jak i miesiące, na jakie kierowane będzie wsparcie. - Jeżeli zapotrzebowanie będzie także na miesiąc wrzesień, to z tej ustawy jak najbardziej taka firma będzie mogła skorzystać. Dlatego wprowadziliśmy to w rozporządzeniu, bo będzie łatwiej dokonywać zmian - powiedział.

Joanna Mucha z Polski 2050 wskazywała, że przepisy ustawy mówiące o płatnikach składek uprawnionych do korzystania ze wsparcia nie obejmują np. studentów, osób poniżej 26 roku życia, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Posłanka złożyła poprawkę, która zamiast o płatnikach składek mówi o przedsiębiorcach.

Wiceminister Szwed odpowiedział, że zapis zawarty w projekcie jest szerszy, bo obejmuje wszystkich opłacających składki na ubezpieczenia społeczne. - Jeśli zawęzilibyśmy to do przedsiębiorców, pominęlibyśmy niektórych płatników składek - argumentował wiceszef MRiPS.

Propozycje zmiany wysokości świadczeń i progu spadku dochodów

Lewica złożyła poprawkę, która zakłada, że o wsparcie będą mogły liczyć firmy, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 30 proc. a nie - jak mówi projekt - 50 proc. Z kolei Koalicja Obywatelska chciała, by spadek próg spadku przychodów wynosił co najmniej 40 proc. Lewica zgłosiła także poprawkę zakładającą wzrost świadczenia z 3010 zł do 4515 zł. KO zaproponowało kwotę na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu, czyli 6778,63 zł (brutto).

Podczas posiedzenia komisji posłanka Wargocka zgłosiła do projektu poprawkę wydłużającą z 30 września 2022 roku do 31 marca 2023 roku termin na dokonanie płatności bonem turystycznym. Biuro legislacyjne zastrzegło, że zmiana wykracza poza istotę ustawy i może to powodować niezgodność z konstytucją. Poprawka została jednak przyjęta przez posłów.

Za przyjęciem całości projektu głosowało 26 posłów, nikt nie był przeciw, jeden się wstrzymał.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu podano, że liczba ubezpieczonych w ZUS w wybranych 19 podklasach PKD w powiatach nadodrzańskich pod koniec lipca 2022 r. wyniosła 68 446 osób. Jeśli wszystkie te firmy byłyby uprawnione do świadczenia, miesięczny koszt jego wypłaty wyniósłby około 206 mln zł. W OSR zaznaczono, że faktyczna wypłata środków uzależniona będzie od zanotowanego spadku przychodów. Dlatego przy założeniu, że ze świadczenia skorzysta 40 proc. firm, koszt wypłaty tych środków wyniesie ok. 82 mln zł. Ustawa weszłaby w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 roku.

Maląg: wsparciem zostanie objętych około 10 tysięcy firm znad Odry

Wcześniej, na pierwszym czytaniu w Sejmie, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przedstawiała projekt. Mówiła, że rząd "po raz kolejny nie zostawia Polaków samych sobie" i chce wesprzeć przedsiębiorców poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Wskazała, że rozwiązania zawarte w ustawie są skierowane do podmiotów, które realizują swoją działalność na terenach powiatów nadodrzańskich. - Proponujemy elastyczne rozwiązanie, bo będzie odesłanie do rozporządzenia Rady Ministrów, w którym będą zawarte określone kody PKD, jakie działalności konkretnie będą objęte tym wsparciem. Na tę chwilę przewidujemy wsparcie dla 34 powiatów - przekazała minister.

Zapewniła, że MRiPS wspólnie z resortem rozwoju będzie monitorowało sytuację, by podjąć decyzję o ewentualnych dalszych działaniach. - Wsparciem będą objęte te osoby, od których odprowadzane są składki w miesiącu lipcu. Wypracowaliśmy to rozwiązanie razem z przedsiębiorcami - podkreśliła szefowa MRiPS.

Poinformowała, że na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 złotych na pracownika będą mogły liczyć firmy, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 50 procent. Minister zaznaczyła, że pomocą zostaną objęte również działalności jednoosobowe.

Jak dodała, według szacunków resortu wsparciem zostanie objętych około 10 tysięcy firm i około 68 tysięcy osób. Przypomniała, że pomoc będzie finansowana z Funduszu Pracy i realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Minister rodziny zaapelowała do posłów o poparcie proponowanych rozwiązań.

O pomoc - według projektu ustawy - będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy przede wszystkim z takich branż jak turystyczna, gastronomiczna czy sportowo-rekreacyjna. Pełen krąg podmiotów wraz z kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

"Przelała się wielka fala zaniechań państwowych służb, instytucji"

Poseł Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że przez Odrę "przelała się wielka fala zaniechań państwowych służb, instytucji". - Kiedy pod koniec lipca zwykli ludzie alarmowali, że na Odrze dzieje się coś złego, mówiliście, że nic nie ma, schowaliście się gdzieś w głębinach swoich gabinetów zamiast działać - dodał.

- Podczas 40 kontroli, które przeprowadziliśmy jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wypłynęła na powierzchnię skandaliczna prawda o tym, jak nieudolne jest państwo PiS - mówił dalej poseł.

Jacek Sasin, Arkadiusz Mularczyk i Elżbieta Witek w czasie posiedzenia Sejmu Tomasz Gzell/PAP

Marchewka zapowiedział poprawki klubu KO do rządowego projektu pomocy poszkodowanym przedsiębiorcom, zakładające między innymi udzielanie im wsparcia przez trzy miesiące. - Za sierpień, wrzesień i październik i to nie może być wsparcie w wysokości minimalnej kwoty. Zaproponujemy, by było to wsparcie w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw gospodarczych, czyli około 6,5 tysiąca złotych na każdego pracownika. (...) Dodamy do tego jeszcze zwolnienie z konieczności płacenia składek na ZUS i NFZ przez okres 3 miesięcy - zapowiedział.

Sawicki: zamiast leczyć skutki, trzeba było po prostu do tego zatrucia nie dopuścić

Także Katarzyna Kotula z Lewicy oceniła, że proponowana w projekcie pomoc jest niewystarczająca. - Będziemy pracować nad ustawą w komisjach - dodała, zapowiadając poprawki.

Poseł PSL Marek Sawicki ironizował: - Dobrze, że po czasie, po fakcie proponujecie rozwiązania i wsparcie dla przedsiębiorców, że znów zauważacie, że dotknięci katastrofą będą wymagali pomocy. - Zamiast leczyć skutki i wydawać nasze duże budżetowe pieniądze, trzeba było po prostu do tego zatrucia nie dopuścić - mówił.

Senyszyn: rozwiązania humorystyczne

Artur Dziambor (Konfederacja) zarzucał rządzącym brak rzetelnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy ekologicznej w Odrze. - Winnych pewnie nie znajdziecie, a należałoby ich szukać w waszych szeregach - powiedział.

Zdaniem Joanny Muchy (Polska 2050) poza procedowanym projektem potrzebna jest specustawa o biologicznej rewitalizacji i przywróceniu życia do Odry i "natychmiastowe zaprzestanie dewastujących Odrę inwestycji". - Weźcie się państwo do roboty, bo ludzie cierpią przez was i umiera przez was jedna największych polskich rzek - apelowała do rządu.

Joanna Senyszyn poinformowała, że Polska Partia Socjalistyczna popiera wsparcie podmiotów poszkodowanych w związku sytuacją ekologiczną w Odrze, jednak - jak zaznaczyła - "rozwiązania zaproponowane przez rząd są nie tylko niewystarczające, ale wręcz humorystyczne". - Rekompensaty mają być za jeden miesiąc, a przecież skutki katastrofy będą długoterminowe. Trzeba zatem przedłużyć wypłatę wsparcia dla firm i wysokość świadczeń - oceniła.

Rusecka: rząd odpowiada na wyzwania

Posłanka Urszula Rusecka z PiS przekonywała natomiast, że rząd po raz kolejny odpowiada na wyzwania, jakie są przed nim stawiane, nie pozostawiając przedsiębiorców samych sobie.

- Nie sposób nie odnieść się do zachowania opozycji, która jak zwykle ustami swoich prominentnych działaczy siała panikę i dezinformację. Komu to miało służyć? Na pewno nie Polakom, na pewno nie przedsiębiorcom - dodała. Zapowiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt.

