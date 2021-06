Terlecki o odejściu posłów z klubu PiS: czeka ich polityczna śmierć. Girzyński odpowiada

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska oraz Arkadiusz Czartoryski opuścili w piątek klub Prawa i Sprawiedliwości i złożyli w Sejmie dokumenty do rejestracji własnego koła poselskiego o nazwie "Wybór Polska". Oznacza to formalną utratę większości sejmowej, bo klub PiS będzie teraz liczył 229 posłów.

Do opuszczenia klubu PiS przez tę trójkę posłów odniósł się szef tego klubu, a jednocześnie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - Większość jest płynna, ale póki co jest bezpieczna - powiedział. Na uwagę, że ze strony tych trojga posłów padły "mocne słowa" pod adresem PiS, odparł: - Z naszej też muszą padać mocne. Nie ma rady. Muszą mieć świadomość, że znajdą się poza obozem prawicy.

Terlecki został również zapytany o to, czy PiS ma kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich - Mamy kandydatów, nawet dwóch, ale nie są zgłoszeni. Zobaczymy, czy przeczekamy tę turę, czy zgłosimy już teraz - powiedział. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich do 2 lipca do godziny 16. Będzie to już szósta próba wyboru następcy Adama Bodnara.