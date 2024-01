Co z odwołaniami Kamińskiego i Wąsika? Dziś do Sądu Najwyższego mają trafić pisma marszałka Sejmu

Maciej Brzózka z zespołu prasowego Sądu Najwyższego informował w piątek, że do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wpłynęły odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Stanisław Zakroczymski, szef Gabinetu Marszałka Sejmu, przekazał, że odwołania wpłynęły także do Kancelarii Sejmu.

- Ponieważ nie mamy pewności i zaufania co do prawidłowości działania ze strony marszałka Sejmu, to odwołania do wygaszenia mandatu składamy zarówno do jednego, jak i drugiego organu, czyli Sądu Najwyższego oraz marszałka - mówił mecenas Michał Zuchmantowicz, obrońca Mariusza Kamińskiego.