Adam Bodnar: maile ze skrzynki Dworczyka mną wstrząsnęły

Bodnar: konkretne problemy, konkretnych setek tysięcy ludzi

Bodnar: jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na łaskę i niełaskę tych, którzy stanowią prawo

Zdaniem byłego RPO tym, co dzieje się z TK powinien przejmować się każdy obywatel. - Zwykły obywatel to jest także emeryt, który został poszkodowany złymi przepisami, źle uchwalonymi, to jest obywatel, który został pokrzywdzony Polskim Ładem, to jest obywatel, którego dotykają skomplikowane przepisy podatkowe, to jest obywatel, który nie jest w stanie się obronić w różnych sprawach, ponieważ przepisy są skonstruowane pod dyktando ministra sprawiedliwości. Słowem każdy z nas, w zależności od różnej sytuacji, może być tym zwyczajnym obywatelem. Wtedy my powinniśmy mieć oczekiwanie, że ktoś za nas załatwi nasze sprawy, że ktoś za nas skontroluje te wadliwe przepisy, które były uchwalone czasami w pośpiechu, czasami przez nieuwagę, poprzez pewną niedbałość legislacyjną, a na końcu to my płacimy, ponieważ to nasze prawa są uregulowane tak, a nie inaczej. To my dostajemy mniejszą emeryturę - wyjaśnił.