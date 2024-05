Bodnar: będą wnioski o uchylenie immunitetu w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar zapowiada, że wnioski o uchylenie immunitetu w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości to kwestia maksymalnie kilku tygodni. Bodnar zapowiada także, że nie będzie uznawał zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odwoływania prezesów sądów.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar w TVP Info został zapytany, czy w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będą wnioski o uchylenie immunitetu. "Będą" - potwierdził minister. Dopytywany o to kiedy to nastąpi, odparł, że kilka dni temu rozmawiał z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem i że "to kwestia kilku tygodni, maksymalnie".