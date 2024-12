Michał Adamczyk przegrał w sądzie z Romanem Giertychem

czytaj dalej

Jedni mówią innowacyjny, inni rewolucyjny. Od niedzieli mocno zmieni się rozkład jazdy na kolei. W nim wiele nowości: więcej pociągów rozpędzi się do 200 kilometrów na godzinę. Rekordowo szybko pojadą składy między innymi do Szczecina czy Zakopanego. Na tory wyjedzie o ponad 10 procent więcej pociągów niż teraz. Z Pendolino pożegnają się za to mieszkańcy trzech byłych miast wojewódzkich. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.