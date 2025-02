Kilkudziesięciu chętnych podpisało już umowy z ukraińską armią i rozpoczęło szkolenie. Kolejne kontrakty zostaną podpisane jeszcze w lutym. Do otwartego w październiku w Lublinie centrum rekrutacji ochotników do Legionu Ukraińskiego zgłosiło się już około 1,5 tysiąca obywateli Ukrainy z różnych stron świata. Po trwającym około pół roku szkoleniu ochotnicy będą mogli trafić na front.

Centrum rekrutacji ochotników do Legionu Ukraińskiego zaczęło działać w październiku zeszłego roku. Siedziba mieści się w Lublinie i jest - jak dotąd jedynym miejscem na świecie - gdzie chętni mogą zgłaszać się do legionu. Taka możliwość skierowana jest do obywateli Ukrainy mieszkających poza ojczyzną.

- Bardzo się cieszę, że taki projekt powstał właśnie w Polsce, z pomocą naszych polskich przyjaciół. Udało się to dzięki dobrej współpracy z rządem i ministerstwem obrony – powiedział konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts.

Ukraińscy żołnierze PAP/Abaca

To obywatele Ukrainy mieszkający głównie w Polsce

Do tej pory wpłynęło ok. 1,5 tys. zgłoszeń. Kilkudziesięciu ochotników podpisało już umowy z Ukraińskimi Siłami Zbrojnymi. Kolejna grupa ma zawrzeć kontrakty jeszcze w lutym.

- Są to obywatele Ukrainy mieszkający głównie w Polsce, ale też m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Estonii, Holandii, Czechach, Irlandii. Mamy zgłoszenia też z innych kontynentów, na przykład ze Stanów Zjednoczonych – wymienił Kuts.

Po podpisaniu umowy z ukraińską armią ochotnicy rozpoczynają 45-dniowe szkolenie. Następnie w zależności od wybranej specjalności (np. walka na froncie, operator dronów, służba medyczna, logistyka) kontynuują je w Ukrainie lub zagranicznych bazach NATO - szkolenie specjalizacyjne, które trwa ok. jeden-dwa miesiące. Na koniec przechodzą już zgrupowanie w konkretnych jednostkach wojskowych.

Wynagrodzenie do 18 tys. zł w czasie walki na froncie

- Proces szkolenia trwa łącznie około pół roku, dopiero wtedy żołnierze mogą trafić na front. Zależy nam przede wszystkim, aby byli dobrze wyszkoleni i zabezpieczeni, bo bardzo doceniamy każde życie - zaznaczył konsul.

Żołnierze podpisują umowy z ukraińską armią na rok, trzy lata albo do końca stanu wojennego. Wynagrodzenie wynosi od dwóch tysięcy złotych podczas trwania szkolenia do maksymalnie 18 tys. zł w czasie walki na froncie. Jego wysokość jest zależna m.in. od tego, w jakim rejonie i na jakiej pozycji żołnierz wykonuje zadania.

Konsul ma nadzieję, że inne państwa również pomogą w stworzeniu takich miejsc

- Zawsze chce się, żeby było jeszcze lepiej, ale projekt pokazał, że działa i mamy rezultaty. Mam nadzieję, że za przykładem Polski, inne państwa pomogą nam też otworzyć u siebie takie ośrodki. Czasami ochotnicy z zagranicy nie mogą ze względów logistycznych czy finansowych od razu dotrzeć do Polski, więc to by nam ułatwiło na pewno działanie. Im więcej będzie takich ośrodków na świecie, tym rekrutacja pójdzie szybciej – zaznaczył Oleh Kuts.

Jego zdaniem utworzenie Legionu to także element walki z dezinformacją, bo Ukraińcy mieszkający za granicą mogą bać się przyjechać do Ukrainy np. z powodu fałszywych doniesień o wysyłaniu do walki na front mężczyzn bez właściwego przeszkolenia, zabezpieczenia.

- U nas swoje obawy mogą rozwiać, spokojnie sprawdzić umowę, omówić warunki, a jeśli po spotkaniu w centrum rekrutacyjnym jednak się nie zdecydują, to mogą wrócić do swoich domów – wyjaśnił konsul.

Żołnierze Legionu mają też prawo powrotu za granicę na urlop, np. do kraju, gdzie mieszkali wcześniej z rodziną.

Konsul: dobrze wyszkoleni wojskowi zawsze będą potrzebni

Zapytany, co stanie się z Legionem Ukraińskim po zakończeniu wojny, konsul odpowiedział, że na razie prowadzone są działania w kierunku wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy.

- Dobrze wyszkoleni wojskowi zawsze będą potrzebni. Nawet jeżeli działania wojskowe zostaną zawieszone lub zakończone, to nadal będziemy potrzebowali mocnej i profesjonalnej armii. Ten potencjał na pewno się nie zmarnuje – ocenił Oleh Kuts.

Zainteresowani wstąpieniem do Legionu mogą złożyć wniosek za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej legion.army.gov.ua lub w konsulatach i ambasadzie Ukrainy.

Sformowanie Legionu Ukraińskiego zapowiedzieli w lipcu zeszłego roku w Warszawie premier Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Autorka/Autor:tm

Źródło: PAP