Festiwal EnergaCamerimage. Film "Elvis" z nagrodą publiczności. Komu przypadły inne nagrody?

Luhrmann o swym "niesamowitym" pobycie w Polsce

W przeprowadzonej w tym tygodniu rozmowie z reporterką TVN24 Eweliną Witenberg Baz Luhrmann ocenił , że "Polska ma znakomite filmowe tradycje". - Przyjechałem tu z Australii , jestem w Polsce i widzę to światło, polskie światło. Myślę o (Krzysztofie) Kieślowskim i ( Romanie) Polańskim . My też pracujemy ze światłem, ale tutaj ono jest wyjątkowe. Ludzie bardzo niedaleko stąd zostali światła pozbawieni. Nie można tu przyjechać i nie myśleć o artystach, którzy teraz nie mogą opowiadać swoich historii - przyznał reżyser.

Luhrmann przyznał, że "niesamowity" jest dla niego pobyt w Polsce w tym momencie, wobec tego, co się dzieje "kilka godzin drogi stąd". - Imponuje mi niesamowita dobroć Polaków i to, jak radzą sobie z tym, co dzieje się w Ukrainie - zwracał uwagę.

Złota Żaba za zdjęcia do filmu "Tar"

- Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem. Niebywałą przyjemnością było pracować z Toddem, pomagając mu zrealizować jego film. Jestem przekonany, że ten festiwal, zwłaszcza w Toruniu, to bardzo podatny grunt do rozmów o kinie - powiedział w zdalnym przekazie Hoffmeister, który nie był obecny na gali. Wyraził przekonanie, że właśnie dyskusje ludzi wspólnie uczestniczących projekcjach filmowych są solą kina.

Konkurs filmów polskich: nagroda dla obrazu "Kobieta na dachu"

Oto prowadząca pracowite, zwyczajne życie, dobiegająca wieku emerytalnego położna pewnego ranka pojawia się w banku, i grożąc kasjerce w okienku nożem kuchennym, informuje ją słabym głosem: "Proszę pani, to jest napad". Ta dzwoni na policję, która pakuje w niczym nie przypominającą kryminalistki kobietę za kratki. Ostatecznie sprawa kończy się wyrokiem dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Po co i dla kogo cicha i skromna Mira potrzebowała tak bardzo pieniędzy, że zdecydowała się na desperacki krok, dowiadujemy się później.

Aktorska Złota Żaba dla Andrzeja Seweryna

- Nie będę mówił o moim wzruszeniu, bo jest ono oczywiste. To festiwal jedyny na świecie i dziękuję jego twórcy oraz publiczności. Dziękuję wszystkim ekipom, z którymi pracowałem 55 lat, a także producentom i reżyserom. Na tym festiwalu chciałbym szczególnie podziękować operatorom w filmach, w których brałem udział. To oni pierwsi często widzieli, czy moje emocje są prawdziwe, czy jestem przekonujący - mówił Seweryn.

Festiwal EnergaCamerimage

Festiwal EnergaCamerimage w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy. Do 2025 roku ma powstać w Toruniu gmach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, jego koszt wyliczono na 600 mln zł. Umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali pod koniec września 2019 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor festiwalu i jego pomysłodawca Marek Żydowicz.