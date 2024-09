Film "szalenie delikatny", dotyka "najtrudniejszych tematów"

Lizut: wspaniale opowiedziany dramat

- Jestem zszokowany, przeszczęśliwy. Cały czas jeszcze to do mnie chyba nie dotarło. Nie wiem w ogóle, co o tym myśleć. Pierwszy raz w życiu jestem w takiej sytuacji. Szkoda, że kogoś nie zapytałem, co właściwie powinienem czuć. Kogoś, kto przeszedł już tę drogę - wyznał w rozmowie z tvn24.pl Mikołaj Lizut, producent i II reżyser filmu po zakończonej konferencji prasowej.