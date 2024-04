Już za kilka tygodni mieszkańcy Unii Europejskiej zdecydują, kto zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Na co dzień do budynków PE wstęp mają jednak nie tylko politycy. Na co mogą liczyć odwiedzający Strasburg i Brukselę? I gdzie właściwie mieści się siedziba europarlamentu?

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do PE. Miejsca, w których politycy decydują o przyszłości wspólnoty, można odwiedzić niemal w każdy dzień roboczy.

Siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu można zwiedzać bezpłatnie, a zwiedzający mogą wysłuchać objaśnień we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. "Wszystkie wizyty obejmują zwiedzanie sali posiedzeń plenarnych, Parlamentarium im. Simone Veil oraz wystaw stałych i czasowych" - czytamy na stronie PE. Wycieczki nie trzeba rezerwować z wyprzedzeniem, ale jest to zalecane w przypadku grup. Warto też pamiętać, że godziny otwarcia zmieniają się podczas sesji plenarnych. Zgodnie z harmonogramem budynek można zwiedzać od poniedziałku do soboty.

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Jaroslav Francisko / Shutterstock.com

Dzień otwarty w Strasburgu

Na 27 kwietnia w siedzibie Parlamentu Europejskiego zaplanowano dzień otwarty. W godzinach 10:00-18:00 odwiedzający Strasburg będą mieli okazję między innymi porozmawiać z politykami, dowiedzieć się, nad czym PE pracował w ciągu ostatnich pięciu lat oraz wziąć udział w warsztatach o dezinformacji. W siedzibie PE pojawi się również Radio Nowy Świat, które nada stąd dwie audycje (np. specjalne wydanie "Koncertu życzeń") z udziałem Małgorzaty Niezabitowskiej, Andrzej Seweryna i Tomasza Raczka z okazji zbliżającej się 20. rocznicy wstąpienia Polski do UE oraz Dnia Europy.

Parlament Europejski w Strasburgu. Posiedzenie z okazji 20-lecia rozszerzenia UE w 2004 roku RONALD WITTEK/PAP/EPA

Dostępna dla zwiedzających - od poniedziałku do piątku - pozostaje także sala obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Zwiedzający mogą skorzystać z wizyty z briefingiem, podczas którego pracownik PE prezentuje działalność i rolę Parlamentu Europejskiego, mogą również obserwować sesje plenarne. Unijna instytucja informuje na swojej stronie, że zwiedzanie sali obrad jest bezpłatne, a zwiedzający mogą korzystać z przewodników multimedialnych w 24 językach urzędowych UE. W przypadku grup wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. W Brukseli dzień otwarty z okazji Dnia Europy zaplanowano na 4 maja.

Gdzie mieści się siedziba Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg. Posłowie zbierają się tu co miesiąc (za wyjątkiem sierpnia) na posiedzeniu plenarnym, podczas czterodniowej sesji (od poniedziałku do czwartku). Na co dzień europarlamentarzyści pracują najczęściej w Brukseli. W stolicy Belgii nie tylko organizowane są dodatkowe sesje plenarne, obradują tu również komisje i frakcje parlamentarne.

Budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli Shutterstock

