Pytanie o liczbę chromosomów muła za pięć tysięcy złotych

Ile chromosomów ma muł, jeśli matka, klacz konia domowego, ma ich 64, a ojciec osioł 62? 126, tyle samo, co matka, tyle samo, co ojciec czy 63? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Paweł Kozera z Gdańska. Za poprawną odpowiedź mógł otrzymać pięć tysięcy złotych.

