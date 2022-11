Latarnia umarłych odnowiona. Miała wskazywać "drogę do nieba pokutującym duszom"

Chodzi o remont stojącej na cmentarzu parafialnym latarni umarłych. Żeby prześledzić dzieje tej budowli, trzeba cofnąć się do XVII wieku. Tak datowana jest bowiem struktura zabytku, co potwierdziły przeprowadzone w 2017 roku badania.

Konserwator: budowla miała pierwotnie charakter przydrożnego słupa

Nowa funkcja w związku z powstaniem cmentarza

- Moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest to, że budowla była przydrożną kapliczką w kształcie kolumny, która została oznaczona herbem rodu Wożuczyńskich po to, aby przyjezdny wiedział, na czyim terytorium akurat się znajduje. Obiekt stoi bowiem od początku swego istnienia przy głównym trakcie wiodącym do Tyszowiec. Widać to na starych mapach, na przykład na słynnej mapie Friedricha von Miega - mówi Barbara Typek, która napisała książkę o dziejach Wożuczyna "Wożuczyn" i zajmuje się dziejami tej miejscowości od 1994 roku.