Akt oskarżenia trafił do sądu na początku 2023 roku. Oskarżonymi były matka i córka (mają 42 i 21 lat), a postawione im zarzuty obejmowały okres od marca do października 2019 roku i dotyczyły prowadzenia legalnej hodowli psów we wsi Folwarki Małe w gminie Zabłudów.

Prokuratura oskarżyła kobiety, że działając wspólnie i w porozumieniu, znęcały się nad przeszło 20 psami, co miało polegać na utrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania. Chodziło głównie o psy rasy bulterier i staffordshire bulterier. Trzymane były w wiejskim domku o powierzchni ok. 30 metrów kwadratowych.

Część miała stać w transporterach

Mowa też była m.in. o braku dostępu - przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby - do odpowiedniego pokarmu i do wody.

Dostały też trzyletnie zakazy prowadzenia hodowli

- Sądowi chodzi tylko o to, żeby nie prowadziły hodowli przynajmniej przez okres trzech lat, bo jeżeli do tej pory nie doprowadziły tej hodowli do takiego stanu, jaki był oczekiwany, to trzeba paniom dać na to czas. Jeśli zechcą zająć się na powrót taką działalnością, to muszą przemyśleć swój sposób postępowania i warunki, w jakich psy ewentualnie, na przyszłość, byłyby przetrzymywane – powiedziała, w uzasadnieniu wyroku, sędzia Ewa Dakowicz.