13 kroków. Tak będzie wyglądała misja, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem

Jeszcze dziś, 27 maja rakieta zaprojektowana przez SpaceX po raz pierwszy wyniesie w przestrzeń kosmiczną ludzi. Na pokład statku Dragon wsiądą dwaj doświadczeni astronauci NASA. Jak będzie wyglądała historyczna misja Demo-2? Opisujemy krok po kroku - od przygotowań przed startem, aż do bezpiecznego powrotu na Ziemię.

1. Mocne wejście

Podczas poprzednich misji załogowych NASA astronauci podjeżdżali na miejsce startu tradycyjnym vanem agencji nazywanym "Astrovanem". Tym razem Doug Hurley i Bob Behnken pojawili się w wielkim stylu. Do rakiety Falcon 9 zawiózł ich błyszczący samochód marki Tesla, Model X. Nie jest to wielką niespodzianką, bowiem dyrektor generalny SpaceX Elon Musk jest jednocześnie założycielem przedsiębiorstwa Tesla i jej głównym architektem. W 2018 wystrzelił wiśniowo-czerwony Roadster Tesli w kosmos na rakiecie Falcon Heavy.

2. Na pokład przez ramię

3...2...1....Start!

4. Powrót Falcona

Po upływie około 2,5 minuty po starcie pierwszy stopień rakiety oddzieli się i rozpoczną się przygotowania do jego powrotu na Ziemię. W założeniu ma wylądować na specjalnej platformie pływającej na Atlantyku u wybrzeży Florydy - OCISLY. To skrót od wdzięcznego pseudonimu "Of Course I Still Love You", czyli "Oczywiście, że wciąż cię kocham".