Wola Program pokojowy na kryzysowe czasy Piotr Bakalarski

Tegoroczna edycja będzie dwunastą w historii Pokoju na lato. Drewniana konstrukcja na zielonym pasie wzdłuż muru Muzeum Powstania Warszawskiego pojawia się późną wiosną i do końca lata zaprasza do zażywania spokoju i kultury.

Wspólnotowy hymn na dwa chóry

Tradycyjnie pawilon zainauguruje swoją działalność w Noc Muzeów, która w tym roku wypada 16 maja. Sygnałem do startu będzie wspólne odśpiewanie nieoficjalnego hymnu stolicy - "Snu o Warszawie" Czesława Niemena.

- Za Murem Pamięci stanie jedna grupa, na muzealnym dziedzińcu druga, a na kładce pomiędzy nimi będzie dyrygentka, która ma zarządzać tymi dwoma chórami. One będą się prześpiewywać, a na koniec połączą się głosami. Chcemy w ten sposób pokazać wspólnotę naszych doświadczeń, które budują tożsamość - tłumaczyła sens akcji Agnieszka Szulejewska, szefowa Pokoju na lato.

Do śpiewania zaproszeni są wszyscy, bez względu na talenty i kompetencje wokalne. Może się to wydawać karkołomne, ale muzealnicy jak mało kto potrafią organizować wspólne śpiewanie, co udowadniają rok w rok powstańczymi śpiewankami 1 sierpnia.

Tego samego dnia, ale wieczorem, zagra i zaśpiewa Michał Wiraszko, znany z zespołu Muchy, tym razem w solowym projekcie jako Wiraszko. W tym roku na scenie obok muzeum wystąpią także: Mery Spolsky (27 czerwca), Lor (17 lipca), Kasia Lins z programem Obywatelka K.L. (28 sierpnia), Ina West (29 sierpnia). Na małej scenie grać będą alternatywni artyści związani z wytwórniami Niebieski Label i SZUM.

Rozmowy przebijające bańki

Jednak poza wieczorami koncertowymi, Pokój na lato nie chce być hałaśliwy. Przeciwnie: ma być przestrzenią wyciszenia, odpoczynku i rozmowy. To odpowiedź na zmęczenie, chaos, przebodźcowanie, z którymi mierzymy się codziennie.

- Kiedy jesienią zaczynamy myśleć o Pokoju, szukamy czegoś, co będzie wspólnym mianownikiem. Z pomocą przyszło znowu piękno i symbolika słowa "pokój". Tworzymy pokój w sferze publicznej. Program zbudowany został wokół rozmów, ale rozumianych nie jako skakanie sobie do gardeł, ale próba zrozumienia siebie i tego, na czym polega komunikacja - tłumaczyła Szulejewska.

W takim duchu, pod hasłem "Masz to z bańki", mają rozmawiać socjolożki Katarzyna Krzywicka-Zdunek i Dorota Peretiatkowicz. - Będziemy zapraszały gości z różnych stron barykady. Jako moderatorki będziemy starały się znaleźć nić porozumienia między jedną a drugą stroną - zapowiadała Krzywicka-Zdunek. - Po pięćdziesiątce założyłyśmy Instagrama, by jako socjolożki.pl pokazać, że warto wychodzić z bańki przekonań i stereotypów. Dyskutujemy z ludźmi z różnych baniek - dodała Peretiatkowicz.

Mateusz Adamczyk poprowadzi rozmowy na granicy psychologii i lingwistyki, a Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska będą opowiadać, jak mądrze korzystać z cyfrowych osiągnieć i nie pozwolić, by technologia zawładnęła naszym życiem. Nie zabraknie klubu czytelniczego Macieja Marcisza i Ani Wysockiej. Justyna Dżbik-Kluge porozmawia o mitach, w które uwierzyliśmy, a w ramach cyklu "Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona" będzie dyskutować z pisarkami.

Dla miłośników zabawy słowem przewidziano Musical Improwizowany i Slam poetycki, a na entuzjastów miasta czekają spacery architektoniczne Grzegorza Miki. Nie zabraknie warsztatów i jogi na trawie.

Zniknie, ale wróci na nowym budynku

Pozostają pytania o przyszłość. Plany inwestycyjne muzeum sprawiają, że w dotychczasowej formule drewniany pawilon będzie musiał zniknąć, przynajmniej na czas budowy.

- Pokój na lato powstał, żeby zapowiedzieć rozbudowę, powiedzieć sąsiadom, że w tym miejscu pojawi się nowy budynek wejściowy do muzeum. Pandemia sprawiła, że trwało to wszystko dłużej, niż planowaliśmy - przypomniał Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. - Będzie raczej niski, raczej pod ziemią, by nie przesłaniać zabytkowej bryły naszej siedziby, "skonsumuje" nasyp, na którym jesteśmy. Wraz z nowym pawilonem wejściowym pojawi się nowy Pokój na lato, możemy to zagwarantować - zadeklarował dyrektor.

Docelowo ta letnia rezydencja muzeum ma pojawić się na zielonym dachu budynku zaprojektowanego w pracowni Mirosława Nizio. Ołdakowski nie zdradził natomiast, jaki jest pomysł na okres przejściowy.

Wszystkie wydarzenia w Pokoju na lato są darmowe, ale na warsztaty obowiązują zapisy. Aktualnych informacji na ten temat najlepiej szukać w mediach społecznościowych.