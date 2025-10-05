Logo TVN Warszawa
Włochy

Spotkanie z astronautą, unikatowe samoloty, rakiety i łaziki. Atrakcje w Instytucie Lotnictwa

Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
Sławosz Uznański-Wiśniewski o powrocie na Ziemię i o tym, jak się czuje
Źródło: TVN24
W piątek 10 października, w godzinach 17-23, Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa zorganizuje 14. edycję Nocy w Instytucie Lotnictwa. W programie: spotkanie z Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, pokaz unikatowych samolotów, obserwacja nieba za pomocą teleskopu, pokaz łazików i rakiet.

Noc w Instytucie Lotnictwa przy alei Krakowskiej w Warszawie to największe w Polsce nocne wydarzenie edukacyjne poświęcone tematyce lotniczej, kosmicznej i inżynierskiej. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Spotkanie z astronautą

Do Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zawita Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta, który w tym roku wziął udział w 20-dniowej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18.30. Pierwszeństwo w wejściu na salę będą miały dzieci i młodzież z opiekunami. Po spotkaniu będzie czas na autografy.

Wśród maszyn prezentowanych podczas Nocy w Instytucie Lotnictwa znajdą się prawdziwe unikaty – samolot szkoleniowy PZL M-26 Iskierka (jedyny taki egzemplarz w Europie; planowane jest także spotkanie z konstruktorem samolotu) i samolot RWD-5bis (jedyna na świecie latająca replika tego modelu). Oprócz tego zaprezentowane zostaną również samoloty: L-39 Albatros, SB Lim-2, TS-11 Iskra, AN-2, Wilga, Orlik, Jak-12A (sanitarny), Tecnam, Gogetair, a także śmigłowce: Bell UH-1, Bolkow Bo 105, Robinson R44, oraz szybowce: PW-5 Smyk i JS1 C (wyczynowy).

Wieczorem zostaną odpalone silniki lotnicze samolotów SB Lim-2 oraz TS-11 Iskra. Odwiedzający będą mogli obejrzeć także pojazdy lotniskowe, samochód gaśniczy, sprzęt paralotniowy i motoparalotniowy, kosze balonów z palnikami, drony, roboty, modele zdalnie sterowane oraz symulatory lotów i wirtualnej rzeczywistości.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w "Faktach po Faktach"
Dowiedz się więcej:

Sławosz Uznański-Wiśniewski w "Faktach po Faktach"

TVN24

Obserwacja kosmosu

Program kosmiczny Nocy w Instytucie Lotnictwa dopełni Planetarium Centrum Nauki Kopernik - z teleskopami do obserwacji nieba, warsztatami budowy spektroskopu czy gabinetem astronoma.

Zobaczyć można będzie także astromoduły i instrumenty wykorzystywane podczas misji ESA JUICE, łazika kosmicznego czy rakiety stworzone przez koła studenckie. Nie zabraknie także spotkań z pilotami oraz pasjonatami lotnictwa i kosmosu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowi kandydaci na astronautów NASA
NASA poszerza załogę. Setki chętnych na jedno miejsce
METEO
Sławosz Uznański-Wiśniewski i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na Łódź Summer Festival 2025
"Nasz pierwszy łódzki astronauta". Uznański-Wiśniewski powitany w rodzinnym mieście
TVN24
Sławosz Uznański-Wiśniewski - Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Pożegnanie wzrokiem i moment "w takim samym stopniu piękny, co zatrważający"
TVN24

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

