Odnowiony "elf" na linii S2 wozi już pasażerów

13 elektrycznych "elfów", czyli zespołów trakcyjnych typu 27 WE, stanowiących ponad jedną czwartą taboru miejskiego przewoźnika, przejdzie naprawy główne do marca 2028 roku. - Ich wykonanie jest niezbędne, aby pomalowane w kremowo-żółte barwy pojazdy mogły być dopuszczone do ruchu. Pierwszy odnowiony "elf" wrócił już do Warszawy, po pracach wykonanych m.in. w Poznaniu. Od czwartku, 18 grudnia, przewozi pasażerów na linii S2. Kolejny zmodernizowany "elf" wyjedzie na tory metropolii za kilka tygodni, a po nim sukcesywnie następne składy - zapewnia rzecznik SKM Karol Adamaszek.
Jak tłumaczy rzecznik, "elf" przeszedł szeroki zakres prac, w tym m.in. demontaż, a następnie montaż nowych zespołów i podzespołów. - To zmiany, które w pierwszej kolejności docenia personel techniczny SKM i drużyny pociągowe (maszyniści i kierownicy pociągów) obsługujące pojazd po naprawie. Skład jest niemal nowy, a więc mniej zawodny. Ma też wiele udogodnień dla podróżnych oraz charakterystyczne malowanie w barwy Warszawskiego Transportu Publicznego, takie jak w najnowszych Impulsach II - wymienia.
Nowe udogodnienia w pociągach SKM
- Z punktu widzenia naszych pasażerów i pasażerek na pewno ważne są np. specjalne szyby zmniejszające nadmierne nagrzewanie, dodatkowe poręcze i uchwyty podnoszące komfort podróży czy gniazda USB z szybkim ładowaniem. Fotele pokryte zostały ekoskórą, która zastąpiła już mocno zużyte i niewygodne poszycie materiałowe - mówi cytowana w komunikacie na ten temat Maria Wasiak, prezes zarządu warszawskiej SKM.
Szybka Kolej Miejska uzyskała 276 milionów złotych na remont pociągów z niskooprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Warunki takiej pożyczki określono korzystniej niż na rynku komercyjnym: niskie są odsetki, nie ma marży i prowizji.
SKM to jedyny miejski przewoźnik kolejowy w Polsce. Dzięki umowie obowiązującej do 2039 roku wykonuje na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego 281 kursów każdego dnia, po 232 kilometrów linii, obsługuje 60 przystanków i oferuje prawie 25 tysięcy miejsc w pociągach w porannym szczycie. W ubiegłym roku z usług SKM skorzystało ponad 18 milionów pasażerów i pasażerek. W tym roku, do końca listopada, już prawie 22 miliony.
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: SKM