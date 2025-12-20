Logo TVN Warszawa
Warszawa
Włochy

Odnowiony "elf" na linii S2 wozi już pasażerów

Odnowiony pociąg SKM typu elf
Trzaskowski: zmieniamy komunikację miejską na bardziej przyjazną dla środowiska
Źródło: UM Warszawa
Siedzenia z ekoskóry, gniazda USB do szybkiego ładowania i dodatkowe poręcze. Od czwartku na linię łączącą Lotnisko Chopina z Sulejówkiem wyjechał odnowiony pociąg "elf" stołecznej Szybkiej Kolei Miejskiej. Prace renowacyjne były wykonywane m.in. w Poznaniu.

13 elektrycznych "elfów", czyli zespołów trakcyjnych typu 27 WE, stanowiących ponad jedną czwartą taboru miejskiego przewoźnika, przejdzie naprawy główne do marca 2028 roku. - Ich wykonanie jest niezbędne, aby pomalowane w kremowo-żółte barwy pojazdy mogły być dopuszczone do ruchu. Pierwszy odnowiony "elf" wrócił już do Warszawy, po pracach wykonanych m.in. w Poznaniu. Od czwartku, 18 grudnia, przewozi pasażerów na linii S2. Kolejny zmodernizowany "elf" wyjedzie na tory metropolii za kilka tygodni, a po nim sukcesywnie następne składy - zapewnia rzecznik SKM Karol Adamaszek.

Jak tłumaczy rzecznik, "elf" przeszedł szeroki zakres prac, w tym m.in. demontaż, a następnie montaż nowych zespołów i podzespołów. - To zmiany, które w pierwszej kolejności docenia personel techniczny SKM i drużyny pociągowe (maszyniści i kierownicy pociągów) obsługujące pojazd po naprawie. Skład jest niemal nowy, a więc mniej zawodny. Ma też wiele udogodnień dla podróżnych oraz charakterystyczne malowanie w barwy Warszawskiego Transportu Publicznego, takie jak w najnowszych Impulsach II - wymienia.

Nowe udogodnienia w pociągach SKM

- Z punktu widzenia naszych pasażerów i pasażerek na pewno ważne są np. specjalne szyby zmniejszające nadmierne nagrzewanie, dodatkowe poręcze i uchwyty podnoszące komfort podróży czy gniazda USB z szybkim ładowaniem. Fotele pokryte zostały ekoskórą, która zastąpiła już mocno zużyte i niewygodne poszycie materiałowe - mówi cytowana w komunikacie na ten temat Maria Wasiak, prezes zarządu warszawskiej SKM.

Szybka Kolej Miejska uzyskała 276 milionów złotych na remont pociągów z niskooprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Warunki takiej pożyczki określono korzystniej niż na rynku komercyjnym: niskie są odsetki, nie ma marży i prowizji.

SKM to jedyny miejski przewoźnik kolejowy w Polsce. Dzięki umowie obowiązującej do 2039 roku wykonuje na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego 281 kursów każdego dnia, po 232 kilometrów linii, obsługuje 60 przystanków i oferuje prawie 25 tysięcy miejsc w pociągach w porannym szczycie. W ubiegłym roku z usług SKM skorzystało ponad 18 milionów pasażerów i pasażerek. W tym roku, do końca listopada, już prawie 22 miliony.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: SKM

