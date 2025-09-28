Logo TVN Warszawa
Włochy

Przyznał, że "żartował", ale było już za późno

Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Z lotniska wrócił do domu z mandatem, a plan odwiedzin Zjednoczonych Emiratów Arabskich musiał odłożyć na później. Wszystko z powodu "żartu".

"Zgłoszenie wpłynęło po tym, jak pracownik obsługi naziemnej - pytając podróżnego o posiadanie przedmiotów niebezpiecznych – usłyszał od niego, że 'ma granat'" - przekazała w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "Funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie natychmiast odizolowali mężczyznę wraz z bagażem od innych pasażerów, a do sprawdzenia przesyłki skierowani zostali pirotechnicy" - dodaje.

Granatu nie było, a mężczyzna przyznał, że jego słowa miały być jedynie "żartem".

Został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Zapewne dotkliwszą karą jest jednak dla niego to, że decyzją przewoźnika nie poleciał do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

samolot, wnętrze
Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Źródło: NOSG

"Włącz tryb pasażera z klasą"

W ramach trwającej kampanii "Włącz tryb pasażera z klasą" przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podanie nieprawdziwej informacji o posiadaniu broni, materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów niebezpiecznych stanowi wykroczenie. Tego typu zachowania mogą skutkować nie tylko nałożeniem mandatu czy odmową wejścia na pokład, ale w skrajnych przypadkach także poważnymi konsekwencjami organizacyjnymi, jak np. koszty przymusowego lądowania. Dlatego apelujemy do wszystkich podróżnych o zachowanie odpowiedzialności, kultury osobistej i wzajemnego szacunku. Bezpieczna i komfortowa podróż lotnicza zaczyna się od właściwego podejścia każdego pasażera – zarówno wobec innych uczestników podróży, jak i personelu obsługującego lot. Pamiętajmy, aby zawsze podróżować z klasą i dbać o wspólną przestrzeń, jaką jest samolot i lotnisko.
NOSG
"W kuluarach". Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

"W kuluarach". Oglądaj na żywo

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

lotniskoLotnisko ChopinaStraż Graniczna
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki